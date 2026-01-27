¿Es posible que el Centro Comercial Montúfar de Quito se transforme en parqueadero?

La Policía retuvo a tres personas en las calles aledañas al centro comercial

El operativo se ejecutó en los exteriores del Centro Comercial Montúfar.

La Policía Nacional realizó este 27 de enero de 2026 un operativo en los exteriores del Centro Comercial Montúfar, en el centro de Quito, tras denuncias de que en el lugar se comercializarían objetos presuntamente robados, en su mayoría teléfonos celulares.

Según los afectados, los dispositivos sustraídos ubican la señal del GPS en ese espacio, que funciona desde hace más de dos décadas.

Durante el operativo, las autoridades retuvieron a tres personas en las calles aledañas al centro comercial.

En los registros se encontraron varios objetos de procedencia dudosa: uno de los retenidos tenía tres celulares y no justificó su origen, otro portaba un PlayStation sin documentación y un tercero llevaba $ 230 dólares en billetes de distintas denominaciones. Además, se halló una funda con cuatro cartuchos abandonada en la vía pública.

El coronel Patricio Armendáriz, comandante de la Zona 9 de la Policía, explicó que estas acciones buscan prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia y evitar el círculo vicioso de venta de presuntos objetos robados.

“No fue una intervención directa sobre el centro comercial. Estamos trabajando en un plan más especializado y coordinaremos con el Municipio para establecer líneas de acción que eviten que el lugar sea tomado como un centro de venta de objetos robados”, explicó.

Medidas que se evalúan sobre el centro comercial

Entre las posibles medidas que se evalúan para erradicar el comercio de artículos ilícitos, Armendáriz mencionó cambiar el giro del negocio del Montúfar, e incluso convertirlo en un parqueadero.

Por su parte, el concejal, Michael Aulestia, propuso declarar el predio de utilidad pública, iniciar un proceso de expropiación y destinarlo a actividades que dinamicen la zona, como oficinas municipales, con el objetivo de garantizar seguridad a residentes, visitantes y turistas.

Locales sancionados

Pablo Osorio, coordinador de operativos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), recordó que en los últimos dos años se han realizado varios controles: en 2024 se clausuraron 18 locales y en 2025 otros 16 por no contar con licencia de funcionamiento.

Sin embargo, aclaró que la AMC no puede verificar objetos robados, por lo que coordinan con la Policía Judicial para identificar y clausurar locales que vendan productos ilícitos. El problema es que una vez cumplida la sanción, los negocios vuelven a operar porque tienen la LUAE.

En el operativo se encontró tres teléfonos celulares y billetes falsos. Foto: Matthew Herrera

Osorio aclaró que únicamente la Administración Zonal respectiva tiene la facultad de revocar la licencia de funcionamiento, tras evaluar el local y analizar las actividades que se desarrollan en él.

DIrectivos rechazan las acusaciones

Desde la administración del Centro Comercial Montúfar, los directivos rechazaron las generalizaciones sobre que el espacio funcione como “cachinería”. Jaime Sánchez, uno de los representantes, indicó que hace ocho meses se endurecieron las normas internas, especialmente para la venta de iPhones, cuya comercialización está prohibida desde hace años.

Las sanciones ahora van de $300 a $1.000 y pueden incluir un mes de cierre del local. Además, se ha facilitado el acceso de la Policía a las cámaras de seguridad, lo que ha permitido recuperar algunos equipos identificados por las víctimas.

Marco Antonio Miranda, presidente de la directiva, aseguró que no se puede estigmatizar a los más de 300 comerciantes del Montúfar y reiteró que todos los locales deben exhibir los permisos de funcionamiento actualizados y visibles.

