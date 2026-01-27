¿Reelección en la alcaldía de Quito? Pabel Muñoz habla de continuidad para la ciudad

Pabel Muñoz durante una rueda de prensa este 27 de enero de 2027.

La posibilidad de que Pabel Muñoz busque la reelección en la Alcaldía de Quito sigue sobre la mesa. El burgomaestre se refirió nuevamente al tema este 27 de enero de 2026, cuando fue consultado sobre su futuro político.

Desde finales de 2025, Muñoz ya había dejado abierta esa opción. El 5 de diciembre, durante un evento por las fiestas de Quito en el mercado Mayorista, habló del tema sin anunciar una postura definitiva.

“Ya llegará el momento de formalizar la decisión”, dijo entonces. En ese espacio, aseguró que estaría dispuesto a ofrecer “una alternativa democrática a la ciudad” y marcó distancia del escenario político nacional, al que calificó como un modelo de “abandono, inacción e indolencia”.

En ese mismo discurso recalcó que cualquier decisión deberá construirse junto a la militancia y la ciudadanía. “Será la gente la que tenga la última palabra”, afirmó.

Proyectos que requieren continuidad y estabilidad

Este 27 de enero, al retomar el tema, Muñoz hizo referencia a la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), levantada entre el 17 y 18 de enero, que le otorga un 55 % de aprobación. Según el alcalde, ese respaldo responde a que la ciudadanía está viendo resultados concretos.

“No es un eslogan lo de las 3.001 obras”, dijo, y enumeró intervenciones como las rehabilitaciones en La Magdalena y Conocoto, la recuperación de más de 1.000 parques, los espacios de Casa Somos y la planta de agua potable de Calderón.

Muñoz también habló de los proyectos que, a su criterio, requieren continuidad y estabilidad para consolidarse. Mencionó la necesidad de que Quito cuente con un complejo ambiental, el avance de la recuperación de la Ruta Viva mediante una alianza público-privada y los estudios para la ampliación del Metro de Quito. “No son temas menores”, señaló, al insistir en que la ciudad necesita estabilidad.

Pese a ello, evitó confirmar si irá o no por un nuevo período. “Los únicos que pueden dar cuenta o no son los quiteños con su voto”, dijo.

Aseguró que su administración está preparada para enfrentar ese escenario, pero remarcó que su prioridad es el presente. “Nuestro enfoque es el ahora, el hoy. El tiempo dirá las decisiones que se puedan tomar en materia política”, concluyó.

