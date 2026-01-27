¿Cuánto pagarás por la tasa de basura en Quito? Así será el nuevo cobro desde febrero

El cobro de la Tasa de Recolección de Basura se realizaba en la planilla de luz

Pabel Muñoz explicó este 27 de enero de 2026 sobre cómo se realizarán el cobro de la tasa de recolección de basura.

Desde inicios de febrero de 2026, la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobrará en la planilla del agua potable, tras la decisión abrupta del Gobierno Nacional de que este rubro ya no se incluya en la cartilla de luz eléctrica.

El alcalde, Pabel Muñoz, recordó este 27 de enero de 2026, que el cobro de esa tasa ya existía. Agregó que la modificación responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de recolección de basura, que nunca se suspendió pese a que la ciudad dejó de percibir alrededor de $ 12 millones correspondientes a noviembre y diciembre.

Muñoz defendió el nuevo esquema señalando que tiene sustento técnico. Según datos municipales, existe una correlación del 92 % entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares.

Bajo esta lógica, quien menos agua consume, menos paga por la tasa, lo que, según las autoridades, apunta a un sistema más justo y a fomentar el uso responsable de los recursos.

Del total de contribuyentes, el 88 % corresponde al sector residencial. Además, se mantienen los subsidios y exoneraciones del 50 % para personas con discapacidad y adultos mayores.

La tasa se aplicará de manera diferenciada

Con el cambio, la TRB se aplicará de manera progresiva y diferenciada según el tipo de usuario. El sector residencial agrupa al 88,8 % de los usuarios; el comercial, como tiendas y pequeños negocios, representa el 10,6 %; mientras que los sectores industrial y de espacios de uso colectivo, como mercados, casas comunales y ligas barriales, concentran cada uno el 0,3 %.

Para despejar dudas, el Municipio habilitó una calculadora digital que permite a los ciudadanos estimar cuánto pagarán por la tasa según su consumo mensual de agua.

El simulador muestra el cálculo por rangos y de forma escalonada, evidenciando que un menor consumo se traduce en un menor valor a pagar. La herramienta está disponible en el portal municipal bajo el nombre Simulador de la tasa de gestión de residuos.

Además, se anunciaron varios canales de atención para quienes requieran más información: el portal web del Municipio de Quito, las líneas telefónicas 1800 EPMAPS y 1800 EMASEO, las administraciones zonales y los centros Casa Somos.

El objetivo, dijo el alcalde, es atender inquietudes de forma directa y evitar confusiones cuando el nuevo cobro empiece a reflejarse en las planillas de febrero.

