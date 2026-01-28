Quito enfrenta más violencia: ¿qué medidas tomarán la Policía y el Municipio?

El aumento de crímenes y otros delitos marca el inicio de 2026 en Quito

Luego de las alertas ciudadanas, la policía realizó el 27 de enero de 2026 un operativo afuera del Centro Comercial Montúfar.

Enero todavía no concluye y la capital ya registra un saldo de violencia que supera al del primer mes de 2025. Hasta el 26 de enero, la Policía contabilizó 17 muertes violentas, una cifra que genera preocupación y profundiza la percepción de inseguridad, en medio de planes que, tanto desde la Policía como desde el Municipio, siguen en proceso y aún no se concretan.

El caso más reciente ocurrió el 26 de enero en Oyacoto, en el norte, donde tres hombres fueron asesinados al estilo sicariato dentro de un predio utilizado como criadero de gallos de pelea. Aunque la investigación continúa, la Policía maneja la hipótesis de una posible disputa criminal. Según Patricio Almendáriz, comandante de la Zona 9 del DMQ, dos de las víctimas registraban antecedentes penales por robo y abuso de confianza.

Estos hechos se suman a otros crímenes que han conmocionado en las últimas semanas, como el asesinato de un guardia de seguridad en el sector de la República de El Salvador, una de las zonas comerciales más transitadas del norte de Quito.

Y mientras las muertes violentas, los robos, las extorsiones y otros delitos siguen en aumento, en la comunidad persiste la sensación de que no existen acciones sostenidas ni de la Policía ni por parte del Municipio.

Para los vecinos, los operativos y controles aparecen después de hechos graves. “Son reactivos. Solo cuando algo fuerte pasa se ven patrullajes y controles”, comentó una residente de la República de El Salvador. Menciona que tras el asesinato del guardia observó presencia policial y controles a motociclistas, pero con el paso de los días la vigilancia volvió a diluirse.

Estrategia del Municipio, en proceso

En este contexto, el alcalde Pabel Muñoz convocó a una sesión del Concejo, en la que anunció la elaboración de un plan integral de seguridad para la ciudad, el cual, según dijo, será liderado directamente por él. La expectativa era que este plan sea presentado en la última semana de enero. No obstante, el alcalde indicó que todavía están diseñándolo.

Muñoz explicó que ya se realizó una primera reunión en gabinetes sectoriales, incluido el de seguridad, y que paralelamente se trabaja en un plan específico dentro de las competencias municipales. Este se enfocará en la recuperación de la seguridad y la confianza en el espacio público, con énfasis en el trabajo de la Agencia Metropolitana de Control, de Tránsito y el Cuerpo de Agentes.

El 26 de enero de 2026, tres hombres fueron asesinados al estilo sicariato en Oyacoto. Foto: Juan Ruiz

Las acciones previstas incluyen las intervenciones por cuadrantes, con diálogos directos con vecinos. La semana pasada se ejecutó una experiencia piloto en el Centro Histórico y la intención es replicarla en varios sectores como La Mariscal y la zona financiera. En total, han sido identificados 20 perímetros de seguridad priorizados. A esto se suma la implementación del Centro de Comando Estratégico (C5Q) para mejorar la respuesta ante emergencias.

Pese a ello, Muñoz reconoció los límites de la acción municipal. Calificó como “una barbaridad” el incremento de casos de sicariato en Quito, pero subrayó que el combate a este fenómeno corresponde a la Policía, ya que implica investigación criminal por la presunta participación de grupos de delincuencia organizada. “El Municipio no tiene la capacidad técnica ni la competencia para enfrentar el sicariato”, afirmó, insistiendo en que su gestión se enfocará en el marco de sus competencias.

¿Cuál es la estrategia de la Policía?

Desde el ámbito policial, EXPRESO solicitó información sobre la estrategia específica para enfrentar el aumento de la violencia en Quito, y estamos a la espera de una respuesta. Sin embargo, Patricio Almendáriz, comandante de la Zona 9, dijo este 27 de enero durante un operativo en los exteriores del Centro Comercial Montúfar que la institución ya tiene definido el abordaje para combatir la violencia y otros delitos, no solo en la capital sino a escala nacional.

El oficial anunció que el Gobierno realizará un aporte importante para fortalecer la seguridad en Quito, aunque no precisó montos ni plazos. Aseguró que esos recursos permitirán reforzar el control para evitar hechos violentos, la delincuencia y el desorden público.

