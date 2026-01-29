Así puede calcular el pago de la Tasa de Recolección de Basura en Quito

La Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobrará a través de la planilla del agua potable en Quito

En el simulador de la tasa de gestión de residuos debe colocar el consumo en metrós cúbicos y le refleja el valor.

Desde febrero de 2026, la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobrará a través de la planilla del agua potable en Quito. El cambio responde a una disposición del Gobierno que prohibió incluir este rubro en la factura de energía eléctrica, lo que obligó al Municipio a implementar un nuevo mecanismo de cobro.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que el esquema tiene una base técnica sólida, pues existe una correlación del 92 % entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares. Bajo este criterio, quienes consumen menos agua también pagan menos por la TRB, lo que busca incentivar el uso responsable de los recursos y fortalecer la corresponsabilidad ambiental.

De acuerdo con datos municipales, el 88 % de los contribuyentes corresponde al sector residencial. Además, se mantendrán los subsidios y exoneraciones del 50 % para personas con discapacidad y adultos mayores, tal como se venía aplicando en el sistema anterior.

¿Cómo saber cuánto se debe pagar?

Para facilitar el cálculo, el Municipio de Quito habilitó una calculadora digital denominada Simulador de la tasa de gestión de residuos, disponible en su portal web.

A través de esta herramienta, la ciudadanía puede estimar de manera rápida el valor que deberá cancelar por la TRB según su consumo mensual de agua potable.

El procedimiento es sencillo: el usuario debe ingresar su consumo en metros cúbicos (m³) y el sistema muestra automáticamente el valor aproximado a pagar. Según las autoridades, el consumo promedio en el sector residencial, que concentra a la mayoría de usuarios, oscila entre 15 y 18 metros cúbicos al mes.

Por ejemplo, un hogar que registra un consumo de 15 m³ pagará alrededor de $ 3,92 por la Tasa de Recolección de Basura, mientras que con un consumo de 18 m³ el valor asciende a $ 5,21.

La calculadora también permite visualizar cómo el monto se determina de forma escalonada, es decir, en función de rangos de consumo. De esta manera, quienes utilizan menos agua pagan menos, y cada usuario puede identificar con claridad el rango en el que se encuentra y el valor que aparecerá en su planilla del agua a partir de febrero de 2026.

