Metro de Quito firma contrato para los estudios de extensión hasta La Ofelia

El contrato se adjudicó a la empresa española Tysa por más de $ 11 millones sin IVA

El Metro de Quito busca la ampilación del Labrador hasta La Ofelia.

Tras la adjudicación del contrato para los estudios definitivos de la extensión del Metro de Quito de El Labrador hasta la Ofelia, el 29 de enero de 2026, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ya firmó el contrato.

El contrato tiene un plazo de ejecución de un año (se empieza a finales de febrero), y se compone de tres productos. El primero, los estudios definitivos de la extensión a La Ofelia (a los ocho meses), planos finales de la extensión del túnel y construcción de cuatro estaciones desde Labrador hasta el sector del terminal de La Ofelia.

El segundo, alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta Calderón (a los diez meses), que incluye la delimitación del mejor trayecto para que el Metro de Quito llegue a la parroquia más poblada del país.

Como último producto está el fortalecimiento del subsistema ferroviario Metro de Quito (al año), recomendaciones técnicas para mejorar la experiencia del usuario en vista a la extensión, considerando instalaciones adicionales o adquisición de nuevas unidades con más comodidades.

Según informó la Empresa Metro de Quito, los estudios definitivos permitirán tener los planos finales de las cuatro nuevas estaciones del Metro de Quito en el tramo Labrador-Ofelia, que serán Bicentenario, Andalucía, Rosario y La Ofelia.

Con 19 estaciones, la Línea 1 del Metro de Quito abarcará un viaje de 27 kilómetros en 42 minutos desde Quitumbe a La Ofelia, generando un mayor impacto positivo en la calidad de vida de la ciudad más linda del mundo.

Typsa, empresa española a cargo de los estudios

La empresa contratada para esta consultoría es Técnicas y Proyectos S.A., Typsa, con más de cinco décadas de experiencia en consultorías de ingeniería. En América Latina han trabajado en grandes proyectos arquitectónicos y constructivos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Han participado en la planificación, diseño y supervisión de la construcción de más de 13.700 kilómetros de líneas ferroviarias tanto de alta velocidad como convencionales a nivel global.

En el portal del Sercop se detalla que el presupuesto referencial total sin IVA asciende a $ 11.900.000.00 y se realizó un anticipo del 25%.

