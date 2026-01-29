Casa patrimonial en Quito: vecinos recolectan firmas para que sea demolida

La casa patrimonial en La Tola colapsó el pasado 14 de enero

El 70% de la casa patrimonial se derrumbó. Se colocó plástico negro.

La preocupación crece entre los vecinos del barrio La Tola, en el centro de Quito, tras el colapso parcial de una casa patrimonial ubicada en la intersección de las calles Chile y Pedro Calixto, ocurrido el 14 de enero de 2026.

Los moradores aseguran que, con el paso del tiempo y la persistencia de las lluvias, la estructura continúa deteriorándose y temen que termine por derrumbarse.

Hugo Villamar, comerciante de la calle Chile desde hace 11 años, cuestiona la lentitud para intervenir de manera definitiva. Señala que el cierre de la vía, dispuesto tras el colapso, afecta no solo a la movilidad del sector, ya que los buses dejaron de circular, sino también a la actividad comercial.

Además, advierte que existen otras en condiciones similares, especialmente viviendas de adobe abandonadas, que también representan un peligro. Aunque reconoce el valor patrimonial de estas edificaciones, sostiene que el estado de la casa colapsada es crítico y pide que sea derrocada.

José Antonio Córdova, morador del sector, coincide que en el barrio existen varias edificaciones en riesgo, muchas de ellas abandonadas y ocupadas por habitantes de calle.

Relata que los vecinos recolectaron firmas para solicitar la demolición de la vivienda de la calle Chile y Pedro Calixto, al considerarla un peligro latente, sobre todo durante la temporada de lluvias.

“Solo han colocado un plástico negro, pero eso no es suficiente”, afirma, y cuestiona la intención de conservar una casa de la que, asegura, ya colapsó más de la mitad.

La casa no puede ser demolida

Tras la emergencia, el 14 de enero, Patricia Carrillo, directora de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, explicó que la casa no puede ser demolida debido a su condición de bien patrimonial, según la normativa.

Indicó que, como medidas urgentes, se colocó plástico para proteger las zonas más vulnerables de la estructura y se inició un proceso de apuntalamiento para evitar un nuevo colapso.

Carrillo añadió que el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) aportará con los diseños técnicos que deberá ejecutar el propietario del inmueble, tomando en cuenta las particularidades de intervenir una edificación patrimonial construida en adobe.

