Robo de placa Quito
Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el robo de la placa.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Robo al patrimonio en Quito: recuperan placa del monumento a Winston Churchill

La placa pertenece al monumento a Sir Winston Churchill, ubicado en el redondel de las avenidas González Suárez y Coruña

La madrugada del 29 de enero de 2026 terminó con dos personas detenidas luego de que fueran sorprendidas transportando una pieza metálica sustraída del espacio público. 

Te invitamos a leer: Tumbaco: vecinos advierten peligro para peatones en acera de plaza comercial

La alerta se activó gracias al sistema de videovigilancia del COE Metropolitano, que detectó movimientos sospechosos en el Centro Histórico de Quito, de acuerdo con información del Municipio.

Casas patrimoniales Quito

Casa patrimonial en Quito: vecinos recolectan firmas para que sea demolida

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto entre el Municipio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La intervención se concretó alrededor de las 05:30, en la intersección de las calles Mejía y Guayaquil, donde los dos ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos.

La Epmmop colocó la denuncia

Durante el registro, los agentes encontraron una placa metálica cuya procedencia levantó sospechas. Minutos después, las verificaciones técnicas confirmaron que se trataba de una pieza perteneciente al monumento a Sir Winston Churchill, ubicado en el redondel de las avenidas González Suárez y Coruña, en el norte de la ciudad.

Una vez identificado el origen del objeto, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), entidad responsable del cuidado del monumento, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El Municipio recalcó que no permitirá daños a los bienes públicos ni patrimoniales de la ciudad. Además, se recordó que cada elemento de la capital cuenta una historia y pertenece a los ciudadanos.

