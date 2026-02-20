Noboa justifica sus giras internacionales: “No estamos paseando”

El 3 de febrero, el presidente Daniel Noboa participó en el foro El Nuevo Ecuador, en la Cumbre Mundial de Gobiernos en la ciudad de Dubái.

Las críticas por las salidas al exterior del primer mandatario, Daniel Noboa, fueron respondidas en una entrevista con Radio City. El presidente sostuvo que estos viajes a países extranjeros son necesarios para atraer inversión internacional.

Cifras de las salidas al exterior

Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026, se prevé que Noboa ha realizado 34 viajes internacionales. En ese periodo ha permanecido 163 días fuera de Ecuador, con un promedio de 1,3 salidas mensuales.

Ese tiempo corresponde a desplazamientos oficiales y personales, distribuidos a lo largo de poco más de dos años de gestión. Del total de 34 viajes, 27 fueron oficiales y siete personales o por vacaciones.

Respuesta a las críticas

De acuerdo con sus declaraciones, “la gente cree que uno sale del país a pasear", pero "lo último que estamos haciendo es pasear”. Además, aseguró que sale del país con frecuencia y que incluso aporta recursos propios en las giras presidenciales internacionales.

Para Noboa, “siempre hay un idiota, no, en todos lados”. Según el mandatario, en estos viajes internacionales se promociona el país para atraer turistas y estimular el consumo en Ecuador, lo que —afirmó— solo se logra saliendo a buscarlos.

También señaló que estas giras buscan que empresas extranjeras inviertan en la industria ecuatoriana. Indicó que dar a conocer los beneficios del país y proyectar una buena imagen ante el mercado internacional genera confianza en Ecuador.

Relaciones con Emiratos y visita del príncipe

Por otro lado, aseguró que en los próximos días el país será visitado por el príncipe de Abu Dhabi. Comentó que antes Emiratos Árabes Unidos invertía más en Brasil y Colombia, pero ahora Ecuador se posiciona como una opción segura gracias a la relación de confianza construida.

Asimismo, afirmó que ese país está apoyando financieramente proyectos de construcción y programas de becas. Detalló que donaron a la Unidad de Análisis Financiero y Económico un sistema avanzado para el control de lavado de activos, valorado en 8 millones de dólares.

Asimismo, indicó que existe un preacuerdo con Estados Unidos. Señaló que el 7 de marzo se firmaría un acuerdo para eliminar aranceles en el 50 % de las exportaciones y avanzar hacia la suscripción de un tratado de libre comercio.

