¿Trump llamó a Noboa para mediar el conflicto con Petro? Cancillería revela detalles

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Donald Trump estaba dispuesto a mediar la crisis diplomática con Ecuador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a inicios de febrero de 2026.

La Cancillería de Ecuador negó este jueves 19 de febrero de 2026 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya llamado al primer mandatario ecuatoriano Daniel Noboa para mediar en la crisis diplomática con Colombia, derivada de cuestionamientos a la gestión de seguridad del gobierno de Gustavo Petro en la frontera con Ecuador.

A inicios de febrero de 2026, tras la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, Estados Unidos, el presidente colombiano reveló en una entrevista radial que Trump había aceptado funcionar como mediador en el conflicto diplomático con Ecuador por la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos que ingresen a territorio ecuatoriano.

Colombia no es un tema de conversación con Estados Unidos

Sin embargo, en declaraciones a Teleamazonas, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld sostuvo que las conversaciones entre Ecuador y Estados Unidos no han incluido la crisis diplomática con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Siempre conversamos (con Estados Unidos) sobre diferentes temas que preocupan al Ecuador. Pero sobre este tema puntual (de Colombia) no ha habido conversaciones", reveló la canciller Sommerfeld, quien también indicó que la crisis diplomática se está manejando a través de los canales internacionales correspondientes.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Donald Trump aceptó mediar para mejorar la relación con Ecuador, tras una reunión en Washington en medio de tensiones comerciales entre Bogotá y Quito. 👉 https://t.co/YY08JSZpZ8 pic.twitter.com/g6oaYRIQMO — Diario Expreso (@Expresoec) February 3, 2026

El estado del conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia

Por otro lado, la canciller Sommerfeld actualizó el estado de la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia recordando que el problema de la inseguridad y el narcotráfico son problemas heredados de gobiernos anteriores y agravados por la falta de control binacional en las frontera.

"Hemos mantenido diálogos abiertos sobre este tema con Colombia. Sin embargo, los diálogos no han sido suficientes como para poder llamar la atención y, sobre todo, para cubrir los costos que se tiene en la protección de la frontera", actualizó la canciller. También indicó que los acuerdos alcanzados con al delegación colombiana que visitó Ecuador días atrás no están en firme.

