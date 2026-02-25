Polémica entre Nodal y Cazzu por promoción de gira ligada a su hija

Nodal acusa a Cazzu de usar el conflicto por la custodia de Inti para promocionar su tour

El cantante mexicano Christian Nodal lanzó nuevas acusaciones contra Cazzu luego de que la artista argentina difundiera un mensaje en el que reveló el sentir de Inti, su hija en común. El mexicano sostiene que su expareja utilizó el desacuerdo legal sobre la custodia para promocionar su gira de conciertos y asegura que no le “permite” ver a la menor.

La polémica se reactivó la mañana del 24 de febrero, cuando Cazzu difundió un texto titulado 'Tiradera', en el que presuntamente reaccionó a la mención de su expareja en la canción Rosita de Rauw Alejandro. En la copla se escucha: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, aludiendo a que el intérprete contrajo nupcias con la artista mexicana Ángela Aguilar apenas 15 días después de iniciar su romance.

Mediante su reflexión, Julieta, nombre real de la cantante argentina, habló de “abandono” y escribió: “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”. Sin aludir por su nombre, reveló que la pequeña Inti le hace preguntas como: “¿Nunca me vas a dejar?”. “Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve”, añadió.

Respuesta de Nodal y acusaciones

Luego de que el mensaje se viralizara en redes, Nodal envió una serie de mensajes en Instagram mediante su canal de difusión. “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, expresó el artista.

El intérprete de Adiós Amor, afirmó que durante las mediaciones por la custodia de la pequeña, en Argentina, Cazzu hizo “peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé”, por lo que “no hubo arreglo”.

En un episodio del podcast Se regalan dudas, la también denominada Reina del Trap, señaló en septiembre de 2025 que Nodal no le firmó la autorización legal para salir de Argentina con la menor de dos años. Por su parte, el mexicano afirmó que no existe ningún documento que respalde la negación a los permisos de dichos viajes y retó a la cantante argentina a mostrar pruebas.

Demanda y dolor por su hija

Nodal explicó que, ante la falta de acuerdo, decidió llevar el caso a juicio en México para que un juez regule los días de convivencia con la infante y determine una cifra de manutención. Además, desmintió que la demanda fuera por dinero y sostuvo que sí aporta para el sustento de su hija.

El compositor, también denunció que las pocas oportunidades que ha tenido para convivir con Inti no fueron respondidas. Finalmente, expresó: “No puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”. Y concluyó: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”.

