Premios Platino: La edición XIII entra en la fase final de preparación

El talento ecuatoriano está preseleccionado. Ya se presentó el afiche de los galardones y la gala volverá a la Riviera Maya

Tras celebrarse en Madrid, los Premios PLATINO Xcaret volverán a la Riviera Maya para su XIII edición, prevista para el 9 de mayo de 2026. La ceremonia retoma así su sede en México, en el marco del acuerdo que establece la alternancia anual entre Madrid y Quintana Roo hasta 2027.

Los galardones, que reconocen lo más destacado del audiovisual iberoamericano en español y portugués, consolidan con este esquema su proyección internacional y su vínculo con el Caribe mexicano.

El talento ecuatoriano preseleccionado

En la fase de preselección figuran siete producciones ecuatorianas. Las que acumulan mayor número de postulaciones son Los ahogados, de Juan Sebastián Jácome, con 14, y Hiedra, de Ana Cristina Barragán, con 12.

También integran la lista Alucina (Javier Cutrona), Viejos malditos (Xavier Chávez), Eco de luz (Misha Vallejo), El día que me callé (Isabel Dávalos y Víctor Arregui) y Toroboro, el nombre de las plantas (Manolo Sarmiento).

En las categorías de interpretación aparecen Amelia Yépez, Giovanna Andrade y Pilar Olmedo por Los ahogados; Francis Eddú Llumiquinga, Joshua Iván Joza y Simone Bucio por Hiedra; y el fallecido Jaime Bonelli por Viejos malditos.

En total, 190 obras audiovisuales conforman la lista de 20 candidaturas por categoría en esta edición. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) presentaron además el cartel oficial.

El cartel de la XIII edición

La imagen de la XIII edición toma como eje el trofeo Platino e incorpora referencias visuales al entorno natural y cultural del Caribe mexicano. El diseño fue desarrollado con técnicas digitales de composición y modelado por el director de arte Guillermo Alvite y el diseñador Ricardo Díaz Reboso.

Durante la gala también se entregará el Premio PLATINO de Honor, que en ediciones anteriores ha distinguido a figuras del audiovisual iberoamericano como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

La XIII edición de los Premios PLATINO Xcaret entra en la fase final de preparación, con la coordinación de los detalles de la gala que reunirá nuevamente a figuras del audiovisual iberoamericano.

La celebración cuenta con el respaldo del Gobierno de Quintana Roo y del Gobierno de México

