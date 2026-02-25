Operativo sorpresa en La 18, en Guayaquil: ¿qué ocurrió?

El gobernador del Guayas encabezó controles y revisión de armas en la calle Salinas; aún no se informan resultados oficiales

Barrio de tolerancia en Guayaquil fue intervenido en operativo sorpresa.

Guayaquil fue escenario de un nuevo operativo de control liderado por el gobernador del Guayas, José Arévalo, en el sector de la calle Salinas, conocido como La 18, en el sur de la ciudad.

En un video difundido en su cuenta de X, se observa a la autoridad acompañada por policías y militares mientras realizan revisiones a varios ciudadanos dentro de establecimientos del sector.

Operativo sorpresa en La 18

Arévalo explicó en el audiovisual que se trató de un “operativo sorpresa” enfocado en la revisión de armas y controles aleatorios a personas que se encontraban libando en el interior de algunos locales.

“Se ha hecho una revisión de armas y control aleatorio respecto a algunas personas que liban adentro del lugar. Hay muchas cosas que son importantes de investigar más adelante”, expresó el gobernador ante medios.

El funcionario también manifestó su preocupación por la infraestructura de ciertos establecimientos.

“Nos preocupa muchísimo que muchos de estos lugares tengan salidas hacia terrazas y hacia la parte exterior”, indicó.

El gobernador del Guayas, @josearevaloec lideró un operativo sorpresa en la calle Salinas (La 18) Distrito Portete, marcando presencia y dejando claro que la seguridad y el cumplimiento de la ley no se negocian.#ElNuevoEcuadorDefiende pic.twitter.com/nk3EZrrZih — Gobernación del Guayas (@goberguayasec) February 25, 2026

Prevención y controles en el sur de Guayaquil

Arévalo recalcó que el componente preventivo es clave en este tipo de intervenciones.

“El elemento de prevención es fundamental para los delitos. Vamos a tomar los correctivos necesarios”, afirmó.

Hasta el momento, no se han detallado los resultados oficiales del operativo. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre esta intervención en esta zona del sur de Guayaquil.

