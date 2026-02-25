Noboa anuncia 150.000 becas de inglés ‘Because He Is Nice’: así puedes inscribirte

La iniciativa cubre al 100 % cursos de inglés nivel A1 y las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de más de 150 mil becas a beneficiarios del programa de Becas 'Because He Is Nice 2026', en la provincia del Guayas.

El presidente Daniel Noboa anunció este 25 de febrero de 2026 la entrega de 150.000 nuevas becas del programa de inglés ‘Because He Is Nice’ para 2026, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la formación en este idioma en todo el país.

El anuncio se realizó en Guayaquil, donde el Mandatario detalló que el programa contará con una inversión superior a $ 3 millones y beneficiará a ciudadanos a nivel nacional.

¿Qué cubre la beca?

El programa ofrece:

Cobertura total del curso de inglés nivel A1

Modalidad 100% en línea

Horarios flexibles

Acceso desde cualquier lugar del país

Según explicó la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, el inglés “ya no es una opción, es una herramienta necesaria de transformación”.

Con este nuevo anuncio, el programa -según el Gobierno- alcanzará los 600.000 beneficiarios en total, convirtiéndose en uno de los planes de fortalecimiento al talento humano más amplios en la historia del país.

¿Cómo inscribirse a las becas ‘Because He Is Nice’?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026.

Pasos para aplicar:

Ingresar al portal oficial: https://educontinua.minedec.gob.ec

Crear una cuenta o iniciar sesión con tus datos personales.

Completar el formulario de inscripción.

Confirmar el registro y revisar el correo electrónico para notificaciones.

Es importante verificar que los datos ingresados sean correctos para evitar inconvenientes durante el proceso de selección.

¿Quiénes pueden postular?

El programa está dirigido a ciudadanos ecuatorianos interesados en aprender inglés en nivel básico (A1). No se han detallado restricciones específicas adicionales, por lo que se recomienda revisar los requisitos en la plataforma oficial.

El presidente Noboa aseguró que el objetivo es preparar al país para competir a nivel internacional.

