Estudia gratis en Guayaquil: ¿calificas a las carreras universitarias y técnicas?

Guayaquil lanza 7.000 becas gratuitas 2026 para carreras técnicas y universitarias: conoce los requisitos para postular

Para ser considerado, el aspirante debe ser bachiller o estar próximo a graduarse, demostrar residencia en Guayaquil mediante documentos oficiales.

El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE), abrió nuevamente la convocatoria de becas municipales gratuitas que ofrecen formación técnica y universitaria en al menos 29 programas de tercer nivel. Sin embargo, antes de emocionarte por la gratuidad de las carreras, es clave conocer qué debes cumplir para postular y no quedar fuera del proceso.

1. Tener el nivel académico mínimo: ser bachiller o estar próximo a graduarte

Una de las exigencias principales es que los aspirantes ya sean bachilleres o estén en el último año de bachillerato. Esto significa que quienes aún no han iniciado el último año de secundaria no podrán postular a estas becas.

Tip: Ten tu acta de grado o constancia de último año actualizada para adjuntar con tu postulación.

2. Residir en el cantón Guayaquil

Quienes no vivan en Guayaquil no pueden acceder a estas becas. La residencia se acredita con documentos oficiales como planillas de servicio o comprobantes de domicilio.

Esto tiene un propósito claro: priorizar la formación de jóvenes y adultos que aporten al desarrollo económico y social de la ciudad.

3. Tener 50 años o menos

Un requisito particular de esta convocatoria es la edad: no puedes tener más de 50 años al momento de postular.

Esto busca enfocar la ayuda en quienes tienen más posibilidades de culminar una carrera y acceder al mercado laboral activo.

4. No estar cursando otro tercer nivel ni haber recibido otra beca similar

Si actualmente estudias una carrera universitaria o técnica, o si ya recibiste una beca nacional o internacional, no puedes postular a estas becas municipales.

Este requisito es importante: evita que los recursos públicos se dupliquen y que personas con apoyo educativo externo ocupen cupos destinados a quienes realmente necesitan la oportunidad.

5. Completar formularios de inscripción y socioeconómico

Además de los datos personales, debes llenar formularios que permiten a la DASE conocer tu situación socioeconómica. Esto ayuda a que las becas lleguen a quienes tienen menos recursos.

El formulario online pide tu información personal

El formulario socioeconómico requiere datos sobre tu hogar

6. Adjuntar la documentación exigida

Para que tu postulación sea válida, debes subir copias de varios documentos:

Cédula de identidad vigente

Acta de grado de bachiller

Planilla de servicios básicos (para certificar tu residencia)

Fotografía tamaño carné

Otros documentos según el caso

Cumplir con esta parte evita rechazos automáticos en el proceso de selección.

Fechas de postulación y resultado

La convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero de 2026, y solo durante esos días puedes enviar tu formulario y documentos en línea a través del portal oficial del Municipio.

La selección se realiza con base en criterios socioeconómicos y académicos, priorizando a quienes realmente necesiten el apoyo educativo.

¿Qué pasa si cumples todos los requisitos?

Si completas todos los pasos y cumples con los criterios, podrías acceder a una de las más de 7.000 becas que el Municipio de Guayaquil está ofreciendo para este año, gracias a convenios con instituciones como el Instituto Tecnológico Bolivariano y el Tecnológico Universitario Espíritu Santo.

Estas becas permiten estudiar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias con enfoque en áreas de alta demanda laboral, como salud, tecnología, administración y diseño.

El programa ofrece 29 carreras de tercer nivel, divididas en modalidad híbrida (virtual y presencial) y modalidad presencial, para que los estudiantes puedan elegir según su disponibilidad y preferencias.

Según información oficial, en 2025 más de 7.400 estudiantes se beneficiaron de becas municipales y convenios con instituciones educativas, lo que les permitió acceder a profesiones técnicas y universitarias y mejorar su inserción laboral.

Modalidad híbrida (virtual y presencial)

Esta modalidad combina clases en línea con sesiones presenciales, ideal para quienes necesitan flexibilidad de horarios. Los títulos disponibles incluyen:

Técnico Superior: Administración, Contabilidad, Diseño de Interiores, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Estética Integral, Estilismo del Cabello e Imagen, Impresión 3D, Marketing y Redes Sociales, Ventas.

Tecnología Superior: Comunicación Digital, Contabilidad, Desarrollo de Software, Planificación y Gestión del Tránsito, Tricología y Cosmiatría.

Modalidad presencial

Para quienes prefieren asistir físicamente a las clases, se ofrecen carreras técnicas y tecnológicas con un enfoque práctico y orientadas al trabajo directo en el sector productivo:

Técnico Superior: Enfermería, Mecánica Dental.

Tecnología Superior: Administración, Electricidad, Emergencias Médicas, Gastronomía, Imagenología y Radiología, Laboratorio Clínico, Mecatrónica, Optometría, Rehabilitación Física, Mecánica Automotriz.

Tecnología Superior Universitaria: Gerontología, Podología.

Con esta diversidad de opciones, los estudiantes pueden formarse en áreas tan variadas como salud, tecnología, administración, diseño y comunicación, abriendo la puerta a profesiones con alta demanda laboral.

