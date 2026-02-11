Estudia gratis en Guayaquil: ¿calificas a las carreras universitarias y técnicas?
Guayaquil lanza 7.000 becas gratuitas 2026 para carreras técnicas y universitarias: conoce los requisitos para postular
El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE), abrió nuevamente la convocatoria de becas municipales gratuitas que ofrecen formación técnica y universitaria en al menos 29 programas de tercer nivel. Sin embargo, antes de emocionarte por la gratuidad de las carreras, es clave conocer qué debes cumplir para postular y no quedar fuera del proceso.
1. Tener el nivel académico mínimo: ser bachiller o estar próximo a graduarte
Una de las exigencias principales es que los aspirantes ya sean bachilleres o estén en el último año de bachillerato. Esto significa que quienes aún no han iniciado el último año de secundaria no podrán postular a estas becas.
- Tip: Ten tu acta de grado o constancia de último año actualizada para adjuntar con tu postulación.
2. Residir en el cantón Guayaquil
Quienes no vivan en Guayaquil no pueden acceder a estas becas. La residencia se acredita con documentos oficiales como planillas de servicio o comprobantes de domicilio.
Esto tiene un propósito claro: priorizar la formación de jóvenes y adultos que aporten al desarrollo económico y social de la ciudad.
3. Tener 50 años o menos
Un requisito particular de esta convocatoria es la edad: no puedes tener más de 50 años al momento de postular.
Esto busca enfocar la ayuda en quienes tienen más posibilidades de culminar una carrera y acceder al mercado laboral activo.
4. No estar cursando otro tercer nivel ni haber recibido otra beca similar
Si actualmente estudias una carrera universitaria o técnica, o si ya recibiste una beca nacional o internacional, no puedes postular a estas becas municipales.
Este requisito es importante: evita que los recursos públicos se dupliquen y que personas con apoyo educativo externo ocupen cupos destinados a quienes realmente necesitan la oportunidad.
5. Completar formularios de inscripción y socioeconómico
Además de los datos personales, debes llenar formularios que permiten a la DASE conocer tu situación socioeconómica. Esto ayuda a que las becas lleguen a quienes tienen menos recursos.
- El formulario online pide tu información personal
- El formulario socioeconómico requiere datos sobre tu hogar
6. Adjuntar la documentación exigida
Para que tu postulación sea válida, debes subir copias de varios documentos:
- Cédula de identidad vigente
- Acta de grado de bachiller
- Planilla de servicios básicos (para certificar tu residencia)
- Fotografía tamaño carné
- Otros documentos según el caso
- Cumplir con esta parte evita rechazos automáticos en el proceso de selección.
Fechas de postulación y resultado
La convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero de 2026, y solo durante esos días puedes enviar tu formulario y documentos en línea a través del portal oficial del Municipio.
La selección se realiza con base en criterios socioeconómicos y académicos, priorizando a quienes realmente necesiten el apoyo educativo.
¿Qué pasa si cumples todos los requisitos?
Si completas todos los pasos y cumples con los criterios, podrías acceder a una de las más de 7.000 becas que el Municipio de Guayaquil está ofreciendo para este año, gracias a convenios con instituciones como el Instituto Tecnológico Bolivariano y el Tecnológico Universitario Espíritu Santo.
Estas becas permiten estudiar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias con enfoque en áreas de alta demanda laboral, como salud, tecnología, administración y diseño.
El programa ofrece 29 carreras de tercer nivel, divididas en modalidad híbrida (virtual y presencial) y modalidad presencial, para que los estudiantes puedan elegir según su disponibilidad y preferencias.
- Según información oficial, en 2025 más de 7.400 estudiantes se beneficiaron de becas municipales y convenios con instituciones educativas, lo que les permitió acceder a profesiones técnicas y universitarias y mejorar su inserción laboral.
Modalidad híbrida (virtual y presencial)
Esta modalidad combina clases en línea con sesiones presenciales, ideal para quienes necesitan flexibilidad de horarios. Los títulos disponibles incluyen:
- Técnico Superior: Administración, Contabilidad, Diseño de Interiores, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Estética Integral, Estilismo del Cabello e Imagen, Impresión 3D, Marketing y Redes Sociales, Ventas.
- Tecnología Superior: Comunicación Digital, Contabilidad, Desarrollo de Software, Planificación y Gestión del Tránsito, Tricología y Cosmiatría.
Modalidad presencial
Para quienes prefieren asistir físicamente a las clases, se ofrecen carreras técnicas y tecnológicas con un enfoque práctico y orientadas al trabajo directo en el sector productivo:
- Técnico Superior: Enfermería, Mecánica Dental.
- Tecnología Superior: Administración, Electricidad, Emergencias Médicas, Gastronomía, Imagenología y Radiología, Laboratorio Clínico, Mecatrónica, Optometría, Rehabilitación Física, Mecánica Automotriz.
- Tecnología Superior Universitaria: Gerontología, Podología.
Con esta diversidad de opciones, los estudiantes pueden formarse en áreas tan variadas como salud, tecnología, administración, diseño y comunicación, abriendo la puerta a profesiones con alta demanda laboral.
