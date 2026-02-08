Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

Los requisitos para acceder a estas becas son simples: ser bachiller, residir en Guayaquil, tener máximo 50 años y no estar cursando otro tercer nivel.

Como publicó EXPRESO días atrás, el Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE), abrió la convocatoria para su programa de becas municipales gratuitas destinadas a jóvenes y adultos que desean iniciar estudios de tercer nivel. Las postulaciones, abiertas hasta el 15 de febrero de 2026, se realizan de manera online a través del portal oficial del Municipio.

¿Es auditable el contrato de parquímetros en Guayaquil? La ATM responde Leer más

Esta iniciativa busca garantizar que todos los ciudadanos con ganas de superarse académicamente puedan acceder a carreras técnicas y universitarias sin restricciones económicas, fortaleciendo la formación profesional y la inserción en el mercado laboral. La lista de carreras a la que se puede postular ya se ha hecho pública e incluye al menos 29 carreras.

(Le puede interesar leer: Así quedó Guayaquil después del histórico amistoso con Messi: 5 toneladas de basura)

Requisitos para postular

Los interesados deben cumplir ciertos criterios que aseguran que las becas lleguen a quienes más lo necesitan:

Ser bachiller o estar en el último año de bachillerato.

Residir en Guayaquil.

Tener máximo 50 años de edad.

No estar cursando estudios de tercer nivel ni haber recibido otra beca nacional o internacional.

Completar la ficha de inscripción y el formulario socioeconómico.

Presentar documentación como cédula vigente, acta de grado de bachiller, planilla de servicios básicos y fotografía tamaño carné.

Cumplir estos requisitos garantiza que los recursos del programa se destinen a quienes realmente buscan aprovechar la oportunidad educativa.

Modalidades y carreras disponibles

El programa ofrece 29 carreras de tercer nivel, divididas en modalidad híbrida (virtual y presencial) y modalidad presencial, para que los estudiantes puedan elegir según su disponibilidad y preferencias.

Modalidad híbrida (virtual y presencial)

Esta modalidad combina clases en línea con sesiones presenciales, ideal para quienes necesitan flexibilidad de horarios. Los títulos disponibles incluyen:

Técnico Superior: Administración, Contabilidad, Diseño de Interiores, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Estética Integral, Estilismo del Cabello e Imagen, Impresión 3D, Marketing y Redes Sociales, Ventas.

Tecnología Superior: Comunicación Digital, Contabilidad, Desarrollo de Software, Planificación y Gestión del Tránsito, Tricología y Cosmiatría.

Modalidad presencial

Para quienes prefieren asistir físicamente a las clases, se ofrecen carreras técnicas y tecnológicas con un enfoque práctico y orientadas al trabajo directo en el sector productivo:

Técnico Superior: Enfermería, Mecánica Dental.

Tecnología Superior: Administración, Electricidad, Emergencias Médicas, Gastronomía, Imagenología y Radiología, Laboratorio Clínico, Mecatrónica, Optometría, Rehabilitación Física, Mecánica Automotriz.

Tecnología Superior Universitaria: Gerontología, Podología.

Con esta diversidad de opciones, los estudiantes pueden formarse en áreas tan variadas como salud, tecnología, administración, diseño y comunicación, abriendo la puerta a profesiones con alta demanda laboral.

(Le puede interesar leer: Una parada de la Metrovía cierra por un mes: Conozca cuál es y cómo afectará su viaje)

Cómo postular

Las postulaciones estarán abiertas desde el 10 hasta el 15 de febrero de 2026. Los pasos para postular son:

Ingresar al portal web oficial del Municipio de Guayaquil.

Completar la ficha de inscripción y el formulario socioeconómico.

Adjuntar la documentación requerida, incluyendo cédula, acta de grado, planilla de servicios básicos y fotografía tamaño carné.

La selección se realizará considerando criterios socioeconómicos y académicos, priorizando a quienes más lo necesiten y garantizando un impacto real en la formación profesional de los beneficiarios.

¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos Leer más

Según información oficial, en 2025 más de 7.400 estudiantes se beneficiaron de becas municipales y convenios con instituciones educativas, lo que les permitió acceder a profesiones técnicas y universitarias y mejorar su inserción laboral.

(Lo invitamos a leer: ¿Es auditable el contrato de parquímetros en Guayaquil? La ATM responde)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!