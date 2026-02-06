¿Es auditable el contrato de parquímetros en Guayaquil? La ATM responde

Aquiles Álvarez calificó el contrato como “lesivo”. Dijo que es un acuerdo heredado y que debe respetarse jurídicamente

La ATM asegura que el sistema de parquímetros está regulado por una ordenanza aprobada en 2014 y reformada en 2021.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió oficialmente al reportaje publicado por Diario EXPRESO, en el que se advertía que el contrato de parquímetros en Guayaquil sería “inauditable” y carecería de sustento normativo, como aseguran especialistas en el tema y ciudadanos. A través de un comunicado remitido a este Diario, la entidad municipal negó ambas afirmaciones y sostuvo que el sistema sí cuenta con ordenanza vigente y con múltiples mecanismos de auditoría, tanto digitales como presenciales.

La reacción institucional llega luego de una serie de publicaciones que pusieron bajo la lupa el modelo de negocio de los parquímetros, la baja participación del Municipio en la recaudación —apenas el 15 %— y la falta de claridad sobre los controles financieros del contrato suscrito con la empresa Technorent S.A., operadora del sistema Parqueo Positivo.

La ordenanza: vigente desde 2014 y reformada en 2021

Sobre la ausencia de marco legal, uno de los principales cuestionamientos recogidos en el reportaje inicial del 2 de febrero, la ATM aseguró que la instalación y operación de los parquímetros sí está regulada por la Ordenanza que Regula el Uso y Control de Espacios de Parqueo Público, aprobada en 2014 y reformada en 2021.

Según la entidad, esta normativa establece los procedimientos, controles y reglas para la administración de los espacios tarifados en Guayaquil, por lo que rechaza que el sistema opere sin sustento jurídico.

En cuanto a la supuesta imposibilidad de auditar el contrato —un señalamiento que incluso fue recogido por ediles del Concejo Cantonal—, la ATM detalló que el proceso de recaudación y control de ingresos es supervisado a través de varias plataformas tecnológicas y mecanismos internos.

Entre los sistemas mencionados, dijo, consta Axis, una plataforma de alcance supranacional que audita los ingresos generados por la operación; Metermanager, que permite revisar la recaudación de cada parquímetro instalado; y Movilpark, que controla los pagos realizados mediante la aplicación Parqueo Positivo.

Plataformas de auditoría

Axis: audita los ingresos de la operación a nivel supranacional.

Metermanager: permite revisar la recaudación parquímetro por parquímetro.

Movilpark: controla los pagos realizados mediante la app Parqueo Positivo.

A estos mecanismos digitales se "suman auditorías físicas y digitales periódicas ejecutadas por la propia ATM", así como procesos de fiscalización y supervisión directa durante la recolección semanal de monedas. De acuerdo con la institución, personal municipal participa en estas tareas para verificar el funcionamiento de los equipos y la correcta gestión de los valores recaudados en las distintas zonas tarifadas de la ciudad.

Control físico. La ATM afirma que realiza auditorías físicas y digitales periódicas sobre los equipos. Personal municipal supervisa la recolección semanal de monedas en las zonas tarifadas.

La respuesta llega tras críticas del propio alcalde

La réplica de la ATM se produce días después de que el alcalde Aquiles Álvarez reconociera públicamente que el contrato de parquímetros es perjudicial para Guayaquil. En su enlace radial del 5 de febrero, Álvarez admitió que el acuerdo deja a la ciudad con una participación mínima de los ingresos y calificó el convenio como “lesivo” para el Municipio, aunque subrayó que se trata de un contrato heredado de la administración socialcristiana anterior.

Pese a ese reconocimiento, el alcalde evitó referirse a la proyección de ingresos revelada por EXPRESO —que estima una facturación anual superior a los 2 millones de dólares para el operador privado frente a unos $ 360.000 para el cabildo— y tampoco detalló si existe una auditoría externa independiente sobre los montos recaudados.

Aquiles Álvarez calificó el contrato como "lesivo" para el Municipio. Aseguró que es un acuerdo heredado y que debe respetarse jurídicamente.

Algunos 'cuidacarros' se encargan de recargar el parquímetro a conductores que se lo encargan. CHRISTIAN VINUEZA

Más parquímetros y una expansión en estudio

Lejos de plantear una suspensión del sistema, Álvarez incluso adelantó que se analizan nuevas zonas tarifadas, como los exteriores del Omni Hospital, en el norte de Guayaquil, y el centro de la ciudad. De acuerdo con un documento remitido por el concejal Arturo Escala a este Diario, para el segundo semestre de 2026 estarían listos los estudios de factibilidad para ampliar el sistema en el casco comercial.

La expansión del modelo, pese a las críticas, contrasta con las dudas persistentes sobre la conveniencia económica del contrato y la proporción de beneficios que recibe la ciudad frente al operador privado.

Para la ciudadanía, sin embargo, la información que otorga la ATM no es satisfactoria. "¿Por qué no hay transparencia? Siempre la ATM tiene que hablar o detallar un poquito más de algo que debe ser público, tras las quejas. Esperan a que la gente pregunte, cuestione, alce la voz, exija respuestas... Espera a que el mismo alcalde hable y reconozca problemas, para decir qué hacen y qué no; que está bien y que no", se quejó Carla Mostesdeoca, guayaquileña.

