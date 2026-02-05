Educación superior gratuita en Guayaquil: todo lo que debes saber

Municipio de Guayaquil abrió una nueva convocatoria de becas gratuitas para carreras técnicas y tecnológicas de tercer nivel

Foto referencial. Las becas, según dijo el Municipio, cubren el 100 % del costo de los estudios, incluyendo matrícula y pensiones durante toda la carrera. Estas serán técnicas y tecnológicas.

El Municipio de Guayaquil activó una nueva convocatoria de becas gratuitas para estudios de tercer nivel, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes y adultos que no han podido continuar su formación por limitaciones económicas. El programa, según informó el Cabildo, es ejecutado por la Empresa Pública DASE y se enfoca en carreras técnicas y tecnológicas.

¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos Leer más

La propuesta apunta a cubrir áreas estratégicas del mercado laboral, con programas de corta duración y orientación práctica. Desde la administración municipal se plantea este esquema como una alternativa frente a la deserción educativa y la falta de oportunidades formativas para quienes no logran ingresar al sistema universitario tradicional.

(Le puede interesar leer: Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más)

Carreras con enfoque práctico y laboral

La oferta académica incluye modalidades presencial e híbrida, lo que permite combinar formación teórica con práctica en aula o entornos digitales. Esta flexibilidad busca facilitar el acceso a personas que trabajan o que requieren horarios más adaptables.

¡Aquí tienes todo lo que necesitas saber!

El Municipio de Guayaquil y DASE EP te trae becas 100% gratuitas (sí, ¡costo cero!) para que te profesionalices en lo que más te gusta. @aquilesalvarez @alcaldiagye #AsíSeHaceGuayaquil #CiudadDeTodos pic.twitter.com/tb9tEwbcBI — DASE Alcaldía Guayaquil (@DASEAlcaldiaGye) February 4, 2026

Entre las áreas disponibles se encuentran:

Tecnología y desarrollo de software

Comunicación y marketing digital

Diseño gráfico

Administración y gestión empresarial

Salud y atención clínica

Carreras técnicas industriales y de servicios

La selección de carreras responde a sectores con alta demanda laboral, donde la formación técnica se ha convertido en una vía de inserción más rápida al empleo formal.

Fechas clave y proceso de inscripción

Guayaquil tendrá corte de agua este 8 de febrero: durará hasta 16 horas Leer más

Las inscripciones estarán habilitadas del 10 al 15 de febrero y se realizarán de manera digital. El Municipio difundirá el enlace de postulación a través de sus canales oficiales, donde los aspirantes deberán completar un formulario con información personal y socioeconómica.

Una vez registrada la postulación, los datos serán evaluados como parte del proceso de selección, que prioriza a personas que no han accedido previamente a estudios superiores ni cuentan con apoyo económico similar.

(Lo invitamos a leer: Cobro de multas por licencias y matrículas: Esto anunció el nuevo director de la ANT)

Requisitos para acceder a la beca

La convocatoria está dirigida a ciudadanos que buscan iniciar por primera vez una carrera de tercer nivel. Para aplicar, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser bachiller o estar cursando el último año de colegio

Residir en el cantón Guayaquil

Tener hasta 50 años de edad

No contar con un título de tercer nivel

No estar matriculado actualmente en una institución de educación superior

No ser beneficiario de otra beca pública o privada

Estos criterios buscan focalizar el beneficio en personas que actualmente están fuera del sistema de educación superior.

Documentos que deben presentarse

Al momento de la inscripción, los aspirantes deberán contar con la siguiente documentación en formato digital:

Cédula de identidad vigente

Título o acta de grado de bachiller

Planilla de un servicio básico

Fotografía tipo carnet

Certificado de estudios, en caso de no haberse graduado aún

La entrega completa de estos documentos es obligatoria para que la postulación sea considerada válida dentro del proceso.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!