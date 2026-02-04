Expreso
Luis Darío Villacrés director ANT
Luis Darío Villacrés fue nombrado, el 3 de febrero de 2026, como director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).CORTESÍA DE ANT

Cobro de multas por licencias y matrículas: Esto anunció el nuevo director de la ANT

Luis Darío Villacrés ofreció "depurar" la entidad, cuyo anterior director está acusado de cometer actos de corrupción

A los cinco días del cierre de las oficinas, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tiene nuevo director. Luis Darío Villacrés anunció las primeras medidas este miércoles 4 de febrero.

"Depurar la ANT para recuperar su transparencia y honestidad”, fue el ofrecimiento del funcionario, quien reemplaza a Pedro Abril, detenido en el caso Jaque, por supuesta delincuencia organizada.

Esta intervención ha provocado malestar en los usuarios, debido a que la atención en la ANT fue suspendida al menos por dos semanas, lo que ha generado el bloqueo de trámites.

Esto ha repercutido incluso en los servicios que ofrecen la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito, y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en Guayaquil.

“La ANT agradece la comprensión de la ciudadanía por la suspensión temporal de servicios. Cada uno será revisado para restablecerlos en el menor tiempo posible”, dijo Villacrés, en declaraciones difundidas por la entidad.

¿Qué pasará con las multas por licencias y matrículas?

El nuevo director de la ANT hizo al menos tres anuncios sobre las resoluciones adoptadas, mientras se normaliza la situación institucional.

Una de ellas, que impactará directamente en los usuarios, es la suspensión temporal de cobros por multas de licencias y matrículas.

Villacrés también dijo que se revisará el sistema tecnológico para evitar vulneraciones y que se analizará servicio por servicio para reactivar los trámites lo más pronto posible.

El pasado 31 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a Byron Walther Franco Tutivén como su representante ante el directorio de la ANT.

