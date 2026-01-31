Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo para poner a su delegado en el Directorio de la ANT.

El presidente Daniel Noboa realizó cambios en el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Mediante el Decreto Ejecutivo 299, el primer mandatario designó a Byron Walther Franco Tutiven como su representante ante el directorio de esa entidad.

(NO TE PIERDAS: Pedro Abril sobre su presunta implicación en el caso Jaque: ¿qué dijo?)

El decreto fue firmado en Santa Elena, provincia en la que Daniel Noboa cumplió agenda este 31 de enero de 2026. La decisión se tomó un día después de que se conociera el denominado caso Jaque, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada.

RELACIONADAS ATM no sancionará licencias caducadas en Guayaquil mientras la ANT esté suspendida

Como resultado del operativo de ese caso, Pedro Abril, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la ANT, fue detenido. A él se lo señala como parte de una estructura que, presuntamente, se dedicaba a cobros ilegales para agilizar trámites, entre ellos la emisión de licencias de conducción.

Roberto Luque anuncia investigación a municipios en el marco del caso Jaque Leer más

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Directorio de la ANT se conforma por el ministro del ramo, los ministros de Salud y de Educación, un representante designado por el Presidente de la República, un delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con más de un millón de habitantes y otro de aquellos gobiernos autónomos con menos de un millón de habitantes.

¿Hay nuevo director de la ANT?

El representante del Ejecutivo ante el Directorio no es, necesariamente, quien asume la Dirección Ejecutiva de la ANT. Según la misma Ley de Transporte Terrestre, el director ejecutivo de la entidad debe ser designado a partir de una terna enviada por el presidente de la República. Hasta el momento, ese proceso no se ha concretado.

Tras el caso Jaque, el Gobierno decidió cerrar la ANT por un período de 30 días, con el objetivo de emprender una investigación por los presuntos actos de corrupción al interior de la entidad.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló: “Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos. Este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo, en cambio, se beneficiaban de esta economía criminal. Nosotros no lo vamos a permitir”.

Detuvieron al director de la ANT durante operativo por el Caso Jaque John Reimberg

Pedro Abril se pronunció

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pedro Abril, se pronunció el 30 de enero a través de un comunicado. En el documento sostuvo que los hechos que actualmente se investigan ya habían sido denunciados por él el 20 de enero de 2026 ante la Fiscalía General del Estado.

Según expresó, su denuncia fue presentada de manera voluntaria, dentro del marco legal y con el objetivo de que “los hechos sean investigados y esclarecidos”. En su mensaje, enfatizó que “no teme a la verdad” y que espera que el proceso permita que la justicia actúe con total independencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!