¿Cuáles son los servicios suspendidos de la ANT tras los operativos del caso Jaque?

Los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecen suspendidos a escala nacional desde el 30 de enero de 2026, luego de una serie de operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco del denominado caso Jaque, una investigación por presunta delincuencia organizada y corrupción dentro de la entidad.

La intervención, que incluyó 23 allanamientos en Quito y Santo Domingo, derivó en la detención de 10 personas, entre ellas Pedro Abril, director de la ANT. Las autoridades indicaron que durante los operativos se incautaron armas y $53.000 en efectivo, como parte de las evidencias recopiladas

El cierre de las oficinas de la ANT se dispuso inicialmente por 15 días, aunque existe la posibilidad de extender la medida hasta 30 días, dependiendo del avance de las investigaciones y del proceso de depuración interna. Durante este periodo se revisará al personal, los sistemas informáticos y los procedimientos operativos

¿Cuáles son los trámites afectados?

Matriculación vehicular, tanto municipal como nacional.

Emisión y entrega de licencias de conducir, cuya emisión física está suspendida.

Transferencias de dominio y compra-venta de vehículos, paralizadas mientras se revisan registros sospechosos.

Certificados institucionales y trámites varios, dependientes del sistema informático AXIS 4.0.

En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también suspendió sus servicios debido a la dependencia del sistema nacional afectado por los cierres.

¡Basta de manchar mi nombre!



Ante todo lo que mediáticamente se está diciendo, informo que los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado. pic.twitter.com/kkqNQpKwQb — Pedro Abril (@PedroAbrilOK) January 31, 2026

Impacto ciudadano y medidas en evaluación

La suspensión de trámites ha generado preocupación entre usuarios con turnos programados o documentos próximos a caducar. Las autoridades evalúan suspender temporalmente los controles de licencias en carretera para evitar sanciones a los conductores afectados por la paralización.

“En diciembre del año pasado tuve que acercarme a la ANT por un problema en su sistema. Tenía previsto obtener la licencia en febrero, pero ahora, con esta situación, no sé qué vaya a pasar con quienes llevamos un año intentando conseguir un turno”, expresa Roxana Mejía, ciudadana del norte de Guayaquil que realizará este trámite por primera vez..

“Por otro lado, José Marín, padre de familia y comerciante, explica con disgusto que el problema no son los controles que realizan en las instituciones, sino qué alternativas van a ofrecer a los ciudadanos de bien a quienes nos correspondía renovar la licencia o realizar otro trámite”, agrega.

