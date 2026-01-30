Expreso
La intervención desarticuló una estructura que habría operado desde niveles directivos hasta mandos inferiores.Cortesía

Reimberg sobre el Caso Jaque: "depuración que gobiernos anteriores nunca hicieron"

El ministro resaltó que la estructura investigada habría perjudicado en más de $3 millones

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó en un vídeo publicado en su cuenta de X que la operación ejecutada la madrugada del 30 de enero de 2026 en el marco del denominado Caso Jaque, una investigación por presunta delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

(Sigue leyendo: Caso Jaque: ANT cerrará por un mes tras allanamientos)

Según el ministro, la intervención permitió desarticular una estructura que habría operado desde niveles directivos hasta mandos inferiores, perjudicando al país mediante el cobro ilegal por trámites relacionados con licencias y permisos de transporte.

Reimberg informó que la operación incluyó 19 allanamientos realizados en oficinas y domicilios vinculados a funcionarios de la ANT. Como resultado, se registraron nueve detenidos, entre ellos el director nacional del organismo, Pedro Abril, y otros funcionarios sospechosos de participar en la red ilícita.

John Reimberg resaltó que la estructura investigada habría perjudicado en más de $3 millones.Cortesía

Millonario perjuicio al Estado y a los usuarios

El ministro resaltó que la estructura investigada habría perjudicado a los ecuatorianos en más de $3 millones, cifra vinculada a la emisión irregular de licencias de conducir, asignación de frecuencias y otros trámites que presuntamente se gestionaban mediante pagos ilícitos.

(Te puede interesar: ¿Qué pasará con la matriculación vehicular en Quito tras el cierre de la ANT?)

ANT allanamiento

Caso Jaque en Tungurahua: Así fueron los allanamientos en esta provincia

Reimberg añadió que las tarifas ilegales cobradas oscilaban entre $150 y $200, mientras que algunos trámites incluso se ofrecían a domicilio a través de intermediarios.

El ministro aseguró que este operativo marca un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción dentro del sector público: “Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos. Este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo; en cambio, se beneficiaban de esta economía criminal. Nosotros no lo vamos a permitir”.

Cierre temporal de la ANT

Tras la intervención, el Ministerio del Interior anunció el cierre nacional de la ANT por 30 días, medida destinada a facilitar el proceso de depuración y el avance de las investigaciones. Esta decisión permitirá revisar procedimientos internos y evaluar responsabilidades dentro de la institución.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación por presunta delincuencia organizada, iniciada en julio de 2025, y no descarta nuevas detenciones conforme se analicen los elementos recopilados.

