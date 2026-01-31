Pedro Abril sobre su presunta implicación en el caso Jaque: ¿qué dijo?

El director de la ANT afirma que los hechos ya habían sido denunciados por él ante la Fiscalía

Pedro Abril, director de la ANT, afirma que los hechos ya habían sido denunciados por él ante la Fiscalía.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, se pronunció este 30 de enero mediante un comunicado en el que rechazó las señalamientos que se han difundido en medio de las investigaciones del denominado caso Jaque.

(Te invitamos a leer: Caso Jaque: así operaba la supuesta red de corrupción dentro de la ANT)

En el documento, difundido a la opinión pública, Abril sostuvo que los hechos mencionados actualmente ya habían sido denunciados por él mismo el 20 de enero de 2026 ante la Fiscalía General del Estado.

Según expresó, su denuncia fue presentada de manera voluntaria, dentro del marco legal y con el objetivo de que “los hechos sean investigados y esclarecidos”. En su mensaje, enfatizó que “no teme a la verdad” y que espera que el proceso permita que la justicia actúe con total independencia.

John Reimberg resaltó que la estructura investigada habría perjudicado en más de $3 millones. Cortesía

Abril añadió que aspira a que su nombre sea evaluado “por los hechos, no por titulares”, en referencia a la difusión mediática que ha acompañado los operativos fiscales y policiales ligados a la presunta red de corrupción dentro de la institución. El comunicado concluye con un llamado a permitir que las investigaciones avancen sin prejuzgamientos.

1/3

¡Basta de manchar mi nombre!



Ante todo lo que mediáticamente se está diciendo, informo que los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado. pic.twitter.com/kkqNQpKwQb — Pedro Abril (@PedroAbrilOK) January 31, 2026

¿Cómo operaba la supuesta corrupción dentro de la ANT?

La madrugada del 30 de enero de 2026, un operativo simultáneo dirigido por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional reveló una supuesta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

(Te puede interesar: Contraloría anuncia exámenes a patrimonios de directivos de la ANT tras caso Jaque)

Roberto Luque anuncia investigación a municipios en el marco del caso Jaque Leer más

La intervención (denominada Caso Jaque) dejó como resultado la detención de varios funcionarios de distintos niveles jerárquicos, señalados por su presunta participación en una estructura dedicada al cobro ilegal de dinero para agilizar trámites administrativos.

Según las autoridades, la red investigada habría realizado cobros ilegales a ciudadanos que buscaban agilizar trámites y servicios de tránsito, en especial:

Entrega de licencias de conducir, incluso con servicio a domicilio.

Agilización de trámites administrativos y beneficios en la asignación de permisos de operación.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!