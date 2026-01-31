Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

atm trans
La ATM informó que ya ha dado la disposición a los agentes de tránsito. CORTESÍA

ATM no sancionará licencias caducadas en Guayaquil mientras la ANT esté suspendida

Los conductores en Guayaquil con licencias caducadas no serán sancionados, mientras continúe la suspensión de la ANT

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en Guayaquil, dispuso que no se sancione a quienes tengan la licencia vencida mientras la ANT mantiene suspendidos sus servicios, tras el estallido del caso Jaque por presunta corrupción.

La medida se adopta luego de que la ANT suspendiera temporalmente la atención al público, tras la detención de 11 personas, entre ellas Pedro Abril, director ejecutivo de la entidad, en el marco del denominado caso Jaque, que destapó una presunta red de corrupción enquistada en la institución.

¿Por qué se suspendieron los servicios de la ANT?

La Fiscalía General del Estado confirmó que el caso Jaque se encuentra en una etapa inicial de judicialización, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir a escala nacional.

RELACIONADAS

En un comunicado emitido la noche del viernes 30 de enero, la ATM informó que ha instruido a sus agentes de tránsito no sancionar a los conductores cuyas licencias estén caducadas, siempre que la causa sea la suspensión de los servicios de la ANT.

“Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ANT restablezca oficialmente la atención al público y los procesos correspondientes”, detalló la entidad municipal.

Respuesta del ministro en torno a la ANT

En tanto, el ministro de Transporte, Roberto Luque, señaló que la ANT permanecerá cerrada por 15 días para iniciar un proceso de “depuración” institucional.  

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Accidente de tránsito en Mejía provoca cierre total en la Panamericana Sur

  2. ATM no sancionará licencias caducadas en Guayaquil mientras la ANT esté suspendida

  3. Comerciantes de los bajos de Carondelet piden reabrir sus negocios

  4. Historial de derrotas de Barcelona SC en la Noche Amarilla: ¿Quiénes lo han vencido?

  5. Cronograma oficial de la Noche Amarilla 2026: Horarios y actividades en el Monumental

LO MÁS VISTO

  1. Masacre en Durán: cinco personas fueron asesinadas en un night club

  2. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  3. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

  4. Violencia política de género y Concejo de Quito: el caso que involucra a Pabel Muñoz

  5. ¿Quiénes son los funcionarios de la ANT capturados por el Caso Jaque?

Te recomendamos