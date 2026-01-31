ATM no sancionará licencias caducadas en Guayaquil mientras la ANT esté suspendida

Los conductores en Guayaquil con licencias caducadas no serán sancionados, mientras continúe la suspensión de la ANT

La ATM informó que ya ha dado la disposición a los agentes de tránsito.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en Guayaquil, dispuso que no se sancione a quienes tengan la licencia vencida mientras la ANT mantiene suspendidos sus servicios, tras el estallido del caso Jaque por presunta corrupción.

La medida se adopta luego de que la ANT suspendiera temporalmente la atención al público, tras la detención de 11 personas, entre ellas Pedro Abril, director ejecutivo de la entidad, en el marco del denominado caso Jaque, que destapó una presunta red de corrupción enquistada en la institución.

¿Por qué se suspendieron los servicios de la ANT?

La Fiscalía General del Estado confirmó que el caso Jaque se encuentra en una etapa inicial de judicialización, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir a escala nacional.

En un comunicado emitido la noche del viernes 30 de enero, la ATM informó que ha instruido a sus agentes de tránsito no sancionar a los conductores cuyas licencias estén caducadas, siempre que la causa sea la suspensión de los servicios de la ANT.

“Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ANT restablezca oficialmente la atención al público y los procesos correspondientes”, detalló la entidad municipal.

Respuesta del ministro en torno a la ANT

En tanto, el ministro de Transporte, Roberto Luque, señaló que la ANT permanecerá cerrada por 15 días para iniciar un proceso de “depuración” institucional.

