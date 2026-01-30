Expreso
  Guayaquil

los ceibos paso a desnivel
Escena. La obra se realiza en la ciudadela Los Ceibos.CHRISTIAN VINUEZA

Cierres en la avenida del Bombero se extienden hasta el sábado 31 de enero

La entidad informó que el cierre se mantendrá hasta las 21:00, en el tramo comprendido entre Seguros La Unión y Riocentro 

Los cierres temporales se extienden. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) amplió el cierre temporal de carriles en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos, debido a trabajos complementarios de los pasos elevados que se construyen en la zona.

La entidad informó que el cierre de tres carriles centrales se mantendrá hasta el sábado 31 de enero, a las 21:00, en el tramo comprendido entre Seguros La Unión y Riocentro Ceibos, en sentido vía a Daule hacia vía a la costa.

Según la ATM, dos carriles por sentido permanecen habilitados, lo que permitirá mantener la circulación vehicular, aunque con restricciones.

También se indicó que el contraflujo no estará operativo durante este periodo.

Vías alternas para ingresar y salir de Los Ceibos

Ante la extensión del cierre, la ATM reiteró que los conductores que necesiten ingresar o salir de Los Ceibos pueden utilizar como rutas alternas la avenida Carlos Arroyo del Río y la avenida Leopoldo Carrera, ambas con conexión directa a la vía Perimetral.

La ampliación del cierre ha generado múltiples reacciones entre los conductores, especialmente durante las horas de mayor congestión, debido al incremento en los tiempos de traslado por esta zona del norte de Guayaquil.

Inicialmente, la Agencia de Tránsito y Movilidad había indicado que el cierre se ejecutaría desde las 07:00 del miércoles 28 hasta las 21:00 del jueves 29 de enero. Sin embargo, los trabajos complementarios obligaron a extender el plazo, acotó la entidad.

Cierres en la avenida del Bombero se extienden hasta el 31 de enero en Los Ceibos.CHRISTIAN VINUEZA

