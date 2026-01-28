Cierres en Av. Del Bombero: guía para no quedar atrapado en el tráfico de Los Ceibos

El tránsito se ha visto colapsado donde se realiza la obra municipal y calles aledañas

Los cierres parciales en la avenida Del Bombero, una de las arterias clave del oeste de Guayaquil, vuelven a encender el malestar ciudadano por el impacto de las obras viales en la movilidad diaria.

Conductores que se desplazan desde y hacia Los Ceibos, Mapasingue y la vía a la Costa advierten que los trabajos se suman a una cadena de intervenciones simultáneas que saturan los corredores alternos.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que las restricciones obedecen a estudios de campo y revisión de redes de servicios básicos y telecomunicaciones, tareas previas a la construcción de dos pasos a desnivel promovidos por el Municipio

Según la entidad, mientras duren las labores se conservarán dos carriles operativos en cada sentido de la vía, por lo que el tránsito no quedará completamente suspendido

Guía para evitar quedar atrapado en el tráfico de Los Ceibos

Para ingresar o salir de la ciudadela Los Ceibos, las rutas sugeridas incluyen la avenida Carlos Arroyo del Río y la avenida Leopoldo Carrera, esta última con enlace directo hacia la vía Perimetral tanto en dirección norte como sur.

Sin embargo, moradores advierten que estas alternativas también presentan alta carga vehicular, por lo que recomiendan anticipar tiempos de traslado y evitar desplazamientos innecesarios en horas críticas.

Quienes se dirigen hacia el centro de Guayaquil pueden optar por dos trayectos principales: tomar la vía a la costa, continuar por la avenida Rodríguez Bonín, enlazar con la avenida Barcelona y cruzar por los túneles San Eduardo hacia la avenida Carlos Julio Arosemena; o, en su defecto, usar la vía a la Costa hasta el intercambiador de la Perimetral, avanzar por el viaducto de la Prosperina y conectar con la vía a Daule para redistribuir el recorrido.

En sentido contrario, hacia la vía a la Costa, se plantean desvíos desde la avenida Carlos Julio Arosemena hacia la vía a Daule, el viaducto de la Prosperina y luego la Perimetral.

Otra opción más interna atraviesa Mapasingue: desde la vía a Daule se toma la calle Segunda de Mapasingue, se enlaza con la avenida CJ Segundo, Primera Mapasingue Este, avenida Sexta Mapasingue Oeste, la vía Dr. Francisco Martínez, Leopoldo Carrera, el redondel de la ESPOL y finalmente la Perimetral.

En medio de este escenario, la ATM precisó que las rutas de buses urbanos 42, 65, 66 y 120, así como el alimentador de la Metrovía, no tendrán cambios en sus recorridos.

Las paradas habilitadas se mantendrán en los pasos peatonales elevados situados junto a la Unidad Educativa Javier y Riocentro Ceibos. Aun así, usuarios del transporte público señalan que los tiempos de viaje ya se han extendido y piden que, junto a las obras, se refuercen los controles y la gestión del tránsito para evitar que los desvíos terminen trasladando el caos de una avenida a otra.

