Tres carriles de la Av. del Bombero cerrarán: conoce rutas alternas en Guayaquil

Obras en Los Ceibos afectarán el tránsito este 28 y 29 de enero; la ATM sugiere rutas alternas para evitar congestión

Se cerrarán tres carriles centrales con dirección hacia la vía a la costa, lo que implicará una reducción significativa de la capacidad de la avenida en esa zona.

La avenida del Bombero, en la zona de Los Ceibos, volverá a experimentar restricciones de tránsito debido a los trabajos de construcción de dos pasos elevados, que buscan mejorar el flujo vehicular en la zona.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, entre el miércoles 28 y jueves 29 de enero, se cerrarán tres carriles centrales en dirección a la vía a la costa, principalmente entre la avenida Leopoldo Carrera y las intersecciones cercanas. Esta medida corresponde a una nueva fase de la obra.

Cambios para los conductores

Durante los dos días de cierre, la circulación se mantendrá con dos carriles habilitados en cada sentido. No obstante, no se implementará contraflujo, por lo que es probable que se generen demoras en las horas pico.

Quienes necesiten entrar o salir de Los Ceibos podrán utilizar las avenidas Carlos Arroyo del Río y Leopoldo Carrera, que conectan con la vía Perimetral en dirección norte y sur, evitando así congestionamientos en la Av. del Bombero.

Rutas alternas para evitar tráfico

Para quienes no necesiten desplazarse por la avenida del Bombero, la ATM sugiere estas rutas alternativas:

Hacia el centro de Guayaquil:

Tomar la vía a la costa, continuar por avenida Rodríguez Bonín, luego por avenida Barcelona, atravesar los túneles San Eduardo y seguir por Carlos Julio Arosemena.

Otra opción: seguir la vía a la costa hasta el intercambiador Perimetral, luego tomar el viaducto de Prosperina y continuar por la vía a Daule.

Hacia la vía a la costa:

Desde el centro, avanzar por Carlos Julio Arosemena hasta la vía a Daule, volver al viaducto Prosperina y entrar a la Perimetral.

Alternativa urbana: recorrer Carlos Julio Arosemena – Vía a Daule, luego calles internas de Mapasingue, conectar con Leopoldo Carrera hasta el redondel Espol y enlazar con la Perimetral.

Transporte público y control de tránsito

La ATM aclaró que las rutas de buses urbanos (42, 65, 66, 120 y un alimentador de Metrovía) no modificarán sus recorridos, y los paraderos cercanos al colegio Javier y al Riocentro Ceibos seguirán operativos.

Además, habrá personal de tránsito presente durante toda la jornada, supervisando el flujo vehicular y apoyado por sistemas de monitoreo del Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte.

