Remarcado de placas en Guayaquil: costo, turnos y cuándo es obligación

La ATM explicó cuándo se permite repintar las placas vehiculares y cómo evitar la multa de $144,60

El desgaste de las placas vehiculares en Guayaquil es cada vez más evidente en recorridos por distintas calles de la ciudad. La exposición al sol, la lluvia y el uso constante provocan que muchas pierdan visibilidad, una situación que puede derivar en sanciones de tránsito.

Ante este escenario, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recordó que los propietarios de vehículos sí pueden realizar el remarcado o repintado de sus placas, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos.

¿Cuándo se permite repintar una placa vehicular?

Según la ATM, el repintado aplica únicamente cuando la pintura negra está deteriorada, pero la estructura de la placa se mantiene en buen estado.

Los requisitos son claros:

La pintura negra de la placa está desgastada o despintada

La placa metálica no presenta deformaciones

Si se cumplen estas condiciones, el propietario puede proceder con el repintado para garantizar la correcta identificación del vehículo en la vía pública.

¿Qué pasa si la placa no cumple los requisitos?

Cuando la placa está doblada, rota o el material retroreflectivo está dañado, el repintado ya no es una opción válida. En estos casos, la ATM indicó que se debe solicitar una placa provisional en los centros de revisión técnica vehicular.

Mantener las placas en mal estado no es solo un problema estético, sino una infracción de tránsito. La ATM advirtió que circular con placas ilegibles puede generar una multa del 30% del salario básico unificado, es decir, $144,60.

“Estas acciones aportan al ordenamiento del tránsito y fortalecen la seguridad vial”, señaló la ATM, al destacar que la correcta visibilidad de las placas contribuye a una circulación más segura para todos los actores viales.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.