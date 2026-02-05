Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

placas atm
Agentes en un control de tránsito en Guayaquil.Archivo

Remarcado de placas en Guayaquil: costo, turnos y cuándo es obligación

La ATM explicó cuándo se permite repintar las placas vehiculares y cómo evitar la multa de $144,60 

El desgaste de las placas vehiculares en Guayaquil es cada vez más evidente en recorridos por distintas calles de la ciudad. La exposición al sol, la lluvia y el uso constante provocan que muchas pierdan visibilidad, una situación que puede derivar en sanciones de tránsito.

Ante este escenario, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recordó que los propietarios de vehículos sí pueden realizar el remarcado o repintado de sus placas, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos.

RELACIONADAS

¿Cuándo se permite repintar una placa vehicular?

Según la ATM, el repintado aplica únicamente cuando la pintura negra está deteriorada, pero la estructura de la placa se mantiene en buen estado.

Los requisitos son claros:

  • La pintura negra de la placa está desgastada o despintada

  • La placa metálica no presenta deformaciones

Si se cumplen estas condiciones, el propietario puede proceder con el repintado para garantizar la correcta identificación del vehículo en la vía pública.

¿Qué pasa si la placa no cumple los requisitos?

Cuando la placa está doblada, rota o el material retroreflectivo está dañado, el repintado ya no es una opción válida. En estos casos, la ATM indicó que se debe solicitar una placa provisional en los centros de revisión técnica vehicular.

RELACIONADAS

Mantener las placas en mal estado no es solo un problema estético, sino una infracción de tránsito. La ATM advirtió que circular con placas ilegibles puede generar una multa del 30% del salario básico unificado, es decir, $144,60.

“Estas acciones aportan al ordenamiento del tránsito y fortalecen la seguridad vial”, señaló la ATM, al destacar que la correcta visibilidad de las placas contribuye a una circulación más segura para todos los actores viales.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Sabemos muy poco": un sumergible en Indonesia revela detalles del fondo marino

  2. Tasa de basura en Quito eleva planillas de agua: usuarios denuncian cobros excesivos

  3. Crítica de cine: Sueños de trenes, ¿la película más emocional del 2025?

  4. Remarcado de placas en Guayaquil: costo, turnos y cuándo es obligación

  5. El Partido de la Historia Fan Fest: Lo que debes saber sobre la previa del evento

LO MÁS VISTO

  1. Transporte al aeropuerto de Quito: otra cooperativa conecta Tumbaco con el Metro

  2. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  3. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

  4. Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

  5. Tensión comercial: Ecuador ya aplica arancel del 30 %; Colombia aún no lo formaliza

Te recomendamos