Análisis de la calidad del transporte público en Guayaquil: ¿mejorando o empeorando?

La tarifa del pasaje en el transporte público de Guayaquil volvió al centro del debate ciudadano. Esta semana, el Municipio socializó una propuesta que plantea mantener el pasaje actual para los buses que operen sin cambios, pero habilitar una tarifa más alta para las unidades que incorporen mejoras al servicio, informó la tarde del 4 de febrero.

El esquema contempla 45 centavos en buses convencionales y 35 centavos en rutas express, siempre que las unidades cumplan condiciones técnicas y operativas específicas. La iniciativa no surge de manera aislada. En diciembre pasado, EXPRESO ya recogió la discusión inicial sobre la creación de un “servicio ejecutivo” en el transporte urbano, en medio de reclamos históricos de los transportistas y usuarios que coinciden en que el sistema no ha evolucionado en años, pese a que el pasaje se mantiene en 30 centavos.

¿Ha mejorado o empeorado la calidad del transporte?

Uno de los puntos más sensibles del debate es la calidad del transporte público. Para Brick Reyes, arquitecto, docente universitario y magíster en Impactos Ambientales, la movilidad urbana en Guayaquil sigue basada en un sistema obsoleto de buses, colectivos y unidades articuladas.

“Más allá de transportar incómodamente a los usuarios, este sistema ha contribuido a caotizar el tránsito urbano”, afirma Reyes, quien considera urgente renovar las unidades que ya cumplieron su vida útil.

El especialista sostiene que el cambio no debe limitarse a mejorar buses, sino a transformar el modelo de transportación masiva hacia uno contemporáneo, eléctrico, ecológico, climatizado y más eficiente, alineado con estándares internacionales.

Un sistema integrado y un solo pasaje

Reyes plantea ir más allá de una mejora aislada y apuesta por un sistema integral unificado de transporte urbano, que articule buses, Aerovía, tren elevado y transporte acuático por el río Guayas.

“Todo este sistema debería funcionar con el pago de un solo pasaje, considerando los trayectos origen-destino del usuario”, explica. Además, insiste en que el diseño del nuevo modelo debe contar con participación de la comunidad, academia, sector privado, ONG, gobiernos local y central, y abarcar no solo Guayaquil, sino su área metropolitana, que incluye Durán, Daule y Samborondón.

La regularidad, clave para evaluar la movilidad

Desde otra perspectiva, Héctor Hugo, arquitecto y catedrático universitario, señala que la prioridad no es solo comprar más buses o ampliar rutas, sino garantizar regularidad y confiabilidad del servicio.

“Que el bus pase cuando debe pasar y que el tiempo de espera sea predecible”, resume. Para Hugo, un sistema puede tener buses nuevos y seguir fallando si no es confiable, ya que la movilidad urbana se mide por regularidad, planificación, gestión y seguimiento, aspectos que inciden directamente en la experiencia del usuario.

"El reto que tiene la Alcaldía es iniciar un nuevo sistema de movilidad multimodal", concluye.

