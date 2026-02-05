Guayaquil 2030: Así son los proyectos de UTEG que promueven espectáculos e historia

Conocer la historia de Guayaquil a través de la realidad virtual es uno de los planteamientos incluidos en la Agenda Guayaquil 2030, de la UTEG.

La Agenda Guayaquil 2030 fue presentada oficialmente como una iniciativa orientada a planificar el desarrollo de la urbe a partir de propuestas ciudadanas, académicas y técnicas, con una visión de futuro y sostenibilidad.

El programa busca articular soluciones a los principales retos urbanos y sociales de Guayaquil y consolidar una hoja de ruta estratégica, cuya presentación se realizó este jueves 5 de febrero por parte de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG).

Galo Cabanilla, canciller de UTEG, señaló que en total se recibieron 116 propuestas, las cuales pasaron por un proceso de evaluación técnica y metodológica.

De ese conjunto, 40 iniciativas fueron seleccionadas por su viabilidad, impacto y aporte al desarrollo integral de la ciudad.

Las propuestas escogidas abordan ámbitos clave como turismo, urbanismo, economía popular, vialidad y educación, integrados con el uso de herramientas de inteligencia artificial para su análisis, seguimiento y proyección.

Guayaquil Arena sería un complejo para 20.000 personas

Artistas internacionales, como la banda colombiana Morat, se han presentado en escenarios de Guayaquil, como el estadio Alberto Spencer. JUAN FAUSTOS

Tal como lo ha reflejado EXPRESO en diversos reportajes, Guayaquil carece de una gran infraestructura moderna apropiada para desarrollar diversos eventos masivos: conciertos, espectáculos deportivos y otras actividades, así como ocurre en otras urbes de la región.

Galo Cabanilla, canciller de la UTEG, propuso junto a un equipo de profesionales de esa institución, el proyecto Guayaquil Arena, un complejo multipropósito con capacidad para 20.000 personas, en el que se incluye un centro de convenciones, áreas verdes, parqueo ecológico, sistemas inteligentes de energía y de seguridad.

Una Guayaquil ‘instagrameable’ que no resuelve lo complejo Leer más

Además, su diseño arquitectónico incorpora energía solar, gestión circular de residuos, reutilización de agua y materiales sostenibles.

“El Guayaquil Arena es clave, porque el hecho de construirlo, representa una oportunidad de inversión enorme, no solamente para la construcción, sino por los diferentes tipos de eventos: deportivos, culturales, musicales, que la ciudad los necesita”, expuso Cabanilla.

El proyecto está planteado para construirse en un predio de entre 10 y 15 hectáreas en la vía a la costa, una zona hacia donde se expande la ciudad, independientemente de la construcción o no del aeropuerto en Daular.

La inversión estimada que han proyectado es de 200 millones de dólares. Su modelo de financiamiento, que propondrán a las autoridades, podría contemplar alianzas públicos privadas (app), aporte de las empresa privada o créditos de organismos multilaterales.

”Hemos tomado como ejemplo, infraestructuras en otros países, en los que esos escenarios los convierten desde una cancha de básquet a un escenario para escucharla a Shakira y después a una pista de patinaje de hielo”, señaló el canciller de la UTEG.

Realidad virtual en el centro de Guayaquil

Conocer la historia de Guayaquil a través de la realidad virtual es uno de los planteamientos de la UTEG. FREDDY RODRÍGUEZ

Redescubrir la historia del Puerto Principal a través de la realidad virtual es uno de los planteamientos de Gabriel Vaca, docente en la UTEG, en el proyecto Guayaquil Inmersiva: parque turístico de la realidad extendida y narrativas urbanas.

El proyecto propone la creación de un parque turístico de experiencias digitales en el centro de Guayaquil, que permita a los visitantes conocer cómo era la ciudad décadas atrás mediante tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada y entornos interactivos, conocidas en conjunto como XR.

Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades Leer más

A través de estas herramientas, las personas podrán “caminar” por el Guayaquil antiguo, observar edificaciones ya desaparecidas, revivir escenas de la vida cotidiana y acceder a relatos históricos narrados de forma visual y sonora.

El proyecto busca recuperar espacios del centro histórico para transformarlos en un distrito creativo-cultural, incorporando emprendimientos locales, oferta gastronómica y ferias turísticas, mientras promueve la sostenibilidad mediante eficiencia energética, accesibilidad universal y educación patrimonial orientada a fortalecer la identidad y la memoria urbana de Guayaquil.

“Hay personas que vienen de otras ciudades de Ecuador y no saben por qué hay un barrio del Astillero. Debe preservarse la historia y poder comunicárselo a las siguientes generaciones. Que sepan la importancia que ha tenido históricamente Guayaquil, que la vean como una ciudad de oportunidades”, explicó.

Uno de los lugares analizados para implementar este sistema es la Plaza de la Administración. “Para mí, es un punto clave. Está entre el Municipio, la Gobernación y el Malecón”, dijo Vaca. Con el proyecto, se prevé un impacto económico anual de 10 millones de dólares.

La Plaza de la Administración es un espacio histórico y turístico del centro de Guayaquil, que reúne a sedes de instituciones públicas

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!