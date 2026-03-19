Scarpetta: pasado y presente chocan en el nuevo thriller con Nicole Kidman

Scarpetta es un thriller protagonizado por Nicole Kidman que sigue a la médica forense Kay Scarpetta mientras investiga un crimen que conecta dos líneas de tiempo —pasado y presente—, revelando no solo el misterio detrás del caso, sino también las heridas personales y familiares que han marcado a la protagonista.

En la penumbra de la madrugada, junto a las vías del tren, el silencio de un descampado boscoso en Virginia se quiebra con el hallazgo de un cuerpo mutilado. Es una mujer joven, marcada por heridas extrañas, casi rituales, que desconciertan a las autoridades. La llamada llega de inmediato a Kay Scarpetta, la médica forense. Despierta con la voz del detective Pete Marino al otro lado de la línea, quien apenas confirma lo evidente con una frase seca: “Es un caso feo”.

A medida que la investigación avanza, el tiempo comienza a desdoblarse. Y es que, en otra época, años atrás, una Scarpetta más joven -encarnada por la actriz Rosy McEwen- recibe una llamada similar y recorre los mismos pasillos, enfrentándose a un entorno que pone a prueba cada una de sus decisiones. Allí, entre prejuicios y certezas, se tejen las relaciones y tensiones que persisten en el presente. Lo que ocurre en una línea temporal resuena en la otra, como si el pasado no solo explicara el caso, sino también a la mujer que ahora intenta resolverlo.

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Así arranca Scarpetta, una serie recientemente estrenada en la plataforma Amazon Primer, que se sostiene sobre esa doble mirada: el presente marcado por la experiencia y el pasado atravesado por el aprendizaje. En ese equilibrio, el personaje central -interpretado por la afamada y versátil actriz Nicole Kidman- se mueve entre la precisión casi quirúrgica de su trabajo y una vida personal que nunca termina de ordenarse.

La propia actriz lo ha resumido así en entrevistas internacionales: “Kay es fría, casi clínica, porque si se equivoca, está dando a la gente las respuestas incorrectas sobre cómo murió su ser querido: ese es el peso de ser médico forense, y ella se siente muy responsable de sus logros, pero también de sus errores”.

Del libro a la pantalla

Como se ha vuelto habitual en las plataformas de streaming, el origen de la serie está en la obra de Patricia Cornwell, quien lleva más de tres décadas desarrollando el universo de Kay Scarpetta en la literatura. La autora participó en el proceso de adaptación y destacó la complejidad de llevar la historia a la pantalla: “Ha habido intentos desde 1989, pero por la complejidad de las líneas de tiempo se consideraba muy difícil, hasta que la creadora Liz Sarnoff encontró una forma de hacerlo que finalmente funcionó”.

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Para lograrlo, la historia que plantea Sarnoff no se limita a seguir un caso, sino que se despliega en dos tiempos que dialogan de forma constante, apoyados en un montaje que entrelaza pasado y presente. Este recurso implicó un trabajo preciso del elenco, que debía sostener la continuidad de los personajes a lo largo de décadas. Los actores Hunter Parrish y Simon Baker, encargados de interpretar a Benton Wesley en distintas etapas, explicaron ese proceso: “Teníamos un coach de dialecto con el que trabajamos intensamente, además de un trabajo de vestuario y fotografía muy integral. Fue difícil, pero importantísimo, porque sabías que con un producto de este tipo nada puede quedar al azar”.

En esa misma línea, Jake Cannavale asumió el reto de interpretar la versión joven de un personaje que en el presente encarna su propio padre, Bobby Cannavale. “Tenía que imitar sus gestos, pero también dejar que surgieran de forma natural. Es curioso, porque siendo su hijo hay cosas que simplemente aparecen”, ha contado sobre ese proceso de construcción compartida.

La escritora explicó que, pese a las dudas iniciales sobre el resultado de la producción, uno de los momentos de mayor certeza llegó cuando conoció a Nicole Kidman durante el rodaje. Recordó: “Cuando la miré a los ojos, esos ojos que se parecen tanto a los que imaginé para mi personaje, pensé: ‘esta es Scarpetta mirándome’”.

La trama se narra en dos líneas de tiempo, con la actriz Rosy McEwen protagonizando a Kay Scarpetta joven. Cortesía

Cornwell también subrayó cómo la serie ha influido en su propio proceso creativo: “Ahora pienso en escenas por lo que he visto hacer a los actores… no habría escrito ciertas cosas sin ver la química entre Nicole y los otros actores”. Aun así, insiste en que la adaptación no replica de forma literal los libros, sino que toma elementos de distintas novelas para construir una narrativa propia: “El ADN de las historias y los personajes está ahí, pero esto permite vivir con ellos en otra dimensión”.

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Un thriller con respuestas dispares

Y si bien desde su estreno la semana pasada Scarpetta se ha ubicado entre las producciones más vistas en la región, las respuestas menos entusiastas han llegado desde la crítica, tanto internacional como local.

La estructura de la serie se ha convertido en uno de los puntos más comentados. El periodista Daniel Fienberg, desde The Hollywood Reporter, la describe como “alternativamente efectiva y torpe”, aunque reconoce el interés de vincular dos investigaciones separadas por casi tres décadas.

En una línea similar, el crítico Pere Solà Gimferrer, de La Vanguardia, señala que la serie mantiene el ritmo y la intriga, pero que “el thriller y el drama familiar se pelean” dentro del relato. Esa tensión entre géneros, lejos de resolverse, termina definiendo el tono de la producción. El resultado, según su lectura, es una narrativa que avanza entre momentos de intensidad sostenida y otros en los que las tramas parecen dispersarse.

El crimen que enmarca la trama cuenta con oscuras coincidencias con uno reportado hace treinta años. Cortesía

Por su parte, Sergio Espí, en Espinof, subraya que la serie “es un thriller al uso” que logra sostener el interés en sus primeros episodios, especialmente gracias al manejo de los giros narrativos. Sin embargo, también apunta que el guion “toma caminos que prometen mucho para luego apartar la mirada”, lo que deriva en resoluciones que considera “ambiguas y decepcionantes.

En el ámbito local, las lecturas también apuntan a esa tensión interna. El crítico quiteño Daniel Armendáriz considera que el conflicto familiar interfiere con el desarrollo del caso: “El drama familiar entre la protagonista, su hermana y su entorno frena el ritmo de la historia y le quita fuerza a la trama. Ya tienes un caso complejo, un asesino serial, y una médica con demonios internos que es un gran personaje. Puedes trabajar con eso y hacer un gran thriller. Las relaciones familiares no aportan en nada a la historia”. En la misma línea, el booktuber y crítico Juan Andrés Miño sostiene que, aunque la estructura está bien lograda, el desarrollo de los personajes limita su impacto: “Es un thriller que entretiene, pero no engancha”.

Pese a estas observaciones, la serie ya tiene confirmada una segunda temporada.

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