Daniel Noboa en Cuenca: “será el año que capturemos a todos los pillos”

El presidente de la República cumplió dos día de agenda en la capital azuaya

El presidente Daniel Noboa asistió al anuncio de inicio de obras en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme como parte de su agenda en la capital azuaya.

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió, por segundo día consecutivo, una agenda de actividades en Cuenca y, durante sus intervenciones, lanzó varios dardos de índole política.

En el último día de su visita, el jefe de Estado participó en el anuncio que realizó el Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la firma del contrato para la rehabilitación de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme. Se trata de una obra de 2,6 millones de dólares que atenderá la recuperación integral de 118 kilómetros, desde la Y de Sayausí hasta el cruce con Puerto Inca.

#AHORA | El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, informó sobre la firma del contrato para la rehabilitación integral de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme. El presidente Daniel Noboa será parte del evento que se desarrolla en el sector Dos Chorreras, del Cajas. pic.twitter.com/kZyu9ZkQaX — Diario Expreso (@Expresoec) March 19, 2026

Noboa destacó que la obra es una realidad gracias a un crédito obtenido con el Banco Mundial y que generará más de 400 plazas de empleo directo. En su intervención, pidió a la empresa ejecutora del proyecto que contrate a personal local para generar empleo entre los habitantes de Cuenca.

Pero también aprovechó el espacio para enviar varios mensajes en contra del Municipio de Cuenca, políticos, autoridades seccionales y jueces que tendrían relación con grupos criminales.

Trabas en procesos municipales

Sobre la administración municipal, el mandatario se quejó de la burocracia que se debe cumplir para obtener un permiso de construcción para la ejecución de proyectos habitacionales de interés social.

“Un municipio que exige que, para sacar todos los papeles, debe estar construido al menos el 70 % del proyecto. Ninguna otra ciudad del país es así. Guayaquil y Quito no son así, desde el 0 % de la obra ya se dan los permisos”, sostuvo.

Además, aseguró que este tipo de trabas serían el principal impedimento para que los cuencanos tengan su propia casa. “Esto no puede seguir así, esto debe cambiar”, añadió.

Crimen organizado

También se refirió al combate del crimen organizado y afirmó que este año (2026) será el de capturas importantes. “Será el año en el que vamos a capturar a todos los pillos que afectan la paz de los ecuatorianos”, sentenció.

Y puntualizó que no retrocederá en las decisiones adoptadas dentro del Gobierno y advirtió que “si recibo uno o dos golpes, golpeo cinco veces más”, dijo, a la vez que señaló que existirían figuras políticas y judiciales que ayudan a los criminales. “Esto se va a acabar, esta es la forma integral de atacar el negocio ilícito”.

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Así se refirió a que se capturará a todos quienes estén involucrados en hechos delictivos. “Ahora van a irse presos esos políticos que les ayudaban y esos jueces que les soltaron”, refirió.

Hay que anotar que, previo a la llegada del mandatario a Cuenca, la vivienda y despacho municipal del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora fueron allanados como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Agenda oficial

La agenda del presidente Noboa continuó con la visita al proyecto habitacional Iskay, que recibió financiamiento del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

Esta obra se reactivó tras estar paralizada desde el año 2011, con una inversión de 4,7 millones de dólares a través de un fideicomiso. El proyecto, ubicado en la avenida Ordóñez Lasso, contempla 124 departamentos y ocho locales comerciales.

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El jefe de Estado cerró su agenda oficial con la entrega de beneficios técnicos y tecnológicos a pequeños y medianos productores de Azuay, Cañar y Loja.

En esta oportunidad, se entregaron nueve tractores, 349 títulos de propiedad, 100 paquetes agrícolas, 20 carnés y certificados de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), seis sellos de la AFC, 24 certificados de Comunidad de Aprendizaje de AFC y una personería jurídica a la Asociación de Ganaderos de Cumbe.

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