Messi en Guayaquil: qué calles se cerrarán por el Partido de la Historia

El partido entre Inter Miami y Barcelona, con Messi como atractivo, obligará a cierres desde la madrugada del 7 de febrero

Guayaquil se alista para ver a Messi (izquierda) el próximo sábado 7 de febrero durante el Partido de la Historia, en el estadio Monumental.

La presencia de Lionel Messi en Guayaquil por el denominado “Partido de la Historia” entre Inter Miami CF y Barcelona SC implicará un amplio operativo de tránsito en los alrededores del estadio Monumental Banco Pichincha.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que el sábado 7 de febrero, desde la madrugada, se aplicarán cierres viales, controles y desvíos para garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes al evento, que se disputará a las 19:00.

Educación superior gratuita en Guayaquil: todo lo que debes saber Leer más

Despliegue de agentes y control vial

Para el control vehicular y peatonal, la ATM desplegará 150 agentes de tránsito, 40 unidades motorizadas entre patrullas y motocicletas, además de monitoreo permanente desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte (CCITT) mediante videovigilancia.

(Lo invitamos a leer: Así funcionarán las nuevas rutas de la Troncal 4 que conectan el Suburbio)

Cierre total de la avenida Barcelona

Desde las 03:00 del sábado 7 de febrero, se restringirá la circulación vehicular en la avenida Barcelona, en el tramo comprendido entre:

Av. Rodríguez Bonín (redondel de la PJ)

Av. José María Velasco Ibarra (puente de la 17ava)

Durante el cierre, no se permitirá el estacionamiento en ninguna de las calzadas del tramo intervenido.

Accesos permitidos con salvoconducto

Los organizadores emitirán salvoconductos para el ingreso vehicular de:

Vehículos oficiales

Propietarios de suites del estadio

Residentes del barrio San Eduardo

Los residentes deberán ingresar por la avenida Rodríguez Bonín hasta la bomba de Interagua.

Los vehículos autorizados circularán únicamente por la acera norte, junto al estadio, mientras que la acera sur, junto al estero, será de uso exclusivo para peatones.

Puntos con acceso restringido

La ATM informó que también habrá restricciones en:

Puente Patria (Gómez Rendón)

Puente peatonal Barcelona

Paso elevado sobre la av. José María Velasco Ibarra

Av. José María Velasco Ibarra

Túnel San Eduardo

Desvíos del transporte público

Durante el cierre vial, ocho líneas de buses urbanos modificarán temporalmente sus recorridos:

Línea 107

Av. Barcelona – Velasco Ibarra – retorno – Puente de la 17ava – Av. Milagro (17) y continúa su ruta normal.

¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos Leer más

Líneas 8, 9, 49 y 140

Este – Oeste: Av. Barcelona – Velasco Ibarra – retorno – Puente de la 17ava – Av. Milagro – Cuenca – Assad Bucaram – Argentina – Mons. César Mosquera – Portete – Puente Portete – Av. Rodríguez Bonín.

(Le puede interesar leer: Transportistas dicen no al Municipio y rechazan su propuesta sobre el pasaje)

Oeste – Este: Av. Rodríguez Bonín – Puente Portete – Portete – Luis Fernando Vivero – Venezuela – Díaz Granados – Letamendi – Assad Bucaram – Av. Milagro – Av. Barcelona.

Línea 37

Este – Oeste: Av. Barcelona – Velasco Ibarra – retorno – Puente de la 17ava – Av. Milagro – Cuenca – Assad Bucaram – Argentina – Mons. César Mosquera.

Oeste – Este: Torres Valdivia – Letamendi – Assad Bucaram – Av. Milagro – Av. Barcelona.

Líneas 120 y 122

Este – Oeste: Ayacucho – Av. Milagro – Cuenca – Assad Bucaram – Argentina – Mons. César Mosquera – Portete – Puente Portete – Av. Rodríguez Bonín.

Oeste – Este: Av. Rodríguez Bonín – Puente Portete – Portete – Luis Fernando Vivero – Venezuela – Díaz Granados – Letamendi – Assad Bucaram – Av. Milagro – Pedro Pablo Gómez.

La ATM indicó que la circulación vehicular será restablecida una vez que finalice el evento y las vías se encuentren completamente despejadas.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!