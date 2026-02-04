Así funcionarán las nuevas rutas de la Troncal 4 que conectan el Suburbio

La Troncal 4 incorpora nuevas rutas alimentadoras en el Suburbio, con recorridos definidos y ajustes en otras líneas de buses

La nueva ruta enlaza sectores como 4 de Noviembre, Chimborazo, Guachapala y Descalzi con el centro de Guayaquil.

Desde el 7 de febrero próximo, el Sistema Metrovía pone en funcionamiento una nueva ruta alimentadora como parte de la Troncal 4, con el objetivo de mejorar la conexión entre los sectores del suroeste y el centro de la ciudad. El nuevo servicio operará con dos recorridos —T410-A y T410-B— e integrará varios barrios a la red troncalizada mediante el pago de un solo pasaje.

La ruta T410, según ha dado a conocer el Municipio, ha sido diseñada para facilitar el acceso de los usuarios a la Metrovía, reducir transbordos y optimizar los recorridos del transporte público en una de las zonas con mayor demanda de movilidad de la ciudad.

Dos modalidades para ampliar la cobertura

El servicio funcionará bajo dos modalidades. La T410-A conectará sectores tradicionales del Suburbio, como 4 de Noviembre y Chimborazo, con la Troncal 4. Esta ruta se integrará en puntos estratégicos del sistema, como la parada Mercado Santa Teresita, en el sur, y las paradas Próceres y El Castillo, en el centro de Guayaquil.

Por su parte, el circuito T410-B cubrirá sectores como Guachapala y Descalzi, también con integración en la parada Mercado Santa Teresita, lo que permitirá a los usuarios acceder directamente a la troncal sin necesidad de pagar un pasaje adicional.

Uno de los principales beneficios de estas nuevas rutas es que los usuarios podrán completar su trayecto dentro del sistema Metrovía con un solo pago, lo que busca hacer más eficiente y accesible el transporte municipal.

🚍Desde este sábado 7 de febrero entra en operación la ruta alimentadora T410 "4 de Noviembre" y el circuito T410 B, avanzando en la implementación de los servicios de la Troncal 4.



Más conexión, más comodidad y un solo pasaje para llegar al centro de la ciudad y enlazarte con… pic.twitter.com/ioGoJQIv46 — Sistema Metrovía (@metroviagye) February 3, 2026

Recorridos establecidos

Ruta alimentadora T410-A

Ida:

Víctor Peñaherrera (Mercado Santa Teresita) – Nicolás Augusto González – Carlos Guevara Moreno – José Mascote – El Oro – Chimborazo – Colón – Rumichaca.

Retorno:

Vélez – García Avilés – Noguchi – Huancavilca – Machala (desde el Colegio Guayaquil se incorpora a Antepara) – Carlos Guevara Moreno – Nicolás Augusto González – Víctor Peñaherrera – Dr. Rafael García Goyena – Max Müller – Bolivia.

Circuito T410-B

Ida:

Guachapala (estación) – Atilio Descalzi – Manuel Torres V – Nicolás Augusto González – Víctor Peñaherrera (Parada Mercado Santa Teresita).

Retorno:

Bolivia – General Julio Andrade – Nicolás Augusto González – César Antonio Mosquera – Atilio Descalzi – Nabón – Luis Alberto Carbo – Guachapala (estación).

Ajustes en otras líneas de transporte

Con la entrada en operación de estas nuevas rutas de la Troncal 4, el sistema de transporte público también tendrá modificaciones. La ruta 45 dejará de operar en el sector, mientras que las líneas 76 y 94 ajustarán sus recorridos.

Según lo previsto, estos cambios buscan racionalizar y optimizar el servicio, evitar la superposición de rutas y mejorar la circulación en zonas donde actualmente confluyen varias líneas con trayectos similares, una de las principales quejas de los usuarios del Suburbio.

Para asegurar una transición ordenada y permitir que los usuarios se adapten al nuevo esquema de movilidad, las rutas que serán reemplazadas o ajustadas se mantendrán operativas durante un periodo de 15 días a partir de la puesta en marcha del nuevo servicio.

