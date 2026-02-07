Una parada de la Metrovía cierra por un mes: Conozca cuál es y cómo afectará su viaje

Durante todo febrero y parte de marzo, la estación estará cerrada por trabajos de mejora en el acceso peatonal.

Diariamente miles de personas transitan por la parada Centro de Convenciones, especialmente en horas pico.

A partir de este lunes 9 de febrero, una de las estaciones más utilizadas del sistema de transporte masivo Metrovía, la Parada Centro de Convenciones, dejará de operar de forma temporal debido a trabajos de mantenimiento en la estructura que permite a los peatones cruzar y acceder a la plataforma de embarque.

La medida fue confirmada por la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, que indicó que las labores se extenderán por 30 días, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de movilidad para miles de usuarios que transitan por esta zona todos los días.

¿Por qué se cierra la estación?

La decisión se basa en la necesidad de intervenir el paso peatonal elevado que conecta la avenida de las Américas con la estación de la Metrovía frente al Centro de Convenciones Simón Bolívar. Esta estructura es clave para que pasajeros suban y bajen de los buses de forma segura, especialmente en horas pico.

Según la ATM, los trabajos contemplan la reconstrucción de las rampas de acceso, adecuaciones estructurales y mejoras en la plataforma en general para garantizar que el tránsito peatonal sea más seguro y cómodo una vez concluidas las labores.

¿Cómo afectará a los usuarios?

Por todo el mes en que la parada estará inhabilitada, quienes normalmente utilizan este punto de la Metrovía deberán usar paradas alternas cercanas para continuar sus viajes. La estación más recomendada por las autoridades es la Parada Naval Oeste, que está a unos 400 metros al sur y ofrece acceso similar a las distintas rutas del sistema.

Este cambio temporal puede generar ajustes en las rutinas diarias de pasajeros habituales, especialmente en horarios de alta demanda como las mañanas y tardes. Por eso, se anima a las personas a planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos.

Más obras en la Metrovía y contexto de mantenimiento

La intervención en la parada Centro de Convenciones no es un caso aislado dentro del sistema de transporte. En los últimos meses, la Metrovía ha anunciado otras suspensiones temporales de estaciones y trabajos de mantenimiento en distintas zonas de Guayaquil para garantizar la calidad del servicio y adecuar infraestructura obsoleta o dañada.

Por ejemplo, en julio de 2025 algunas paradas como la ubicada en la calle Roberto Serrano también se vieron afectadas por intervenciones que obligaron a los pasajeros a desplazarse a paradas alternas durante el tiempo que duraron los trabajos.

Consejos para viajar sin contratiempos

Ante la suspensión temporal de la parada, la ATM y usuarios frecuentes recomiendan:

Identificar paradas alternas cercanas a tu destino o punto de partida habitual.

Planear el viaje con tiempo adicional, especialmente en horas pico.

Caminar con cuidado entre paradas, evitando cruzar vías sin pasos peatonales.

