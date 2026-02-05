¿Cómo van las obras de la avenida del Bombero? Esto dice Aquiles Álvarez

Alcalde de Guayaquil se refirió al avance de las obras, los plazos y las disputas legales que rodearon el proyecto

El Municipio anunció para junio la entrega del primer tramo de la solución vial en la avenida del Bombero, en Guayaquil.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió al avance de las obras en la avenida del Bombero durante su enlace radial de este 5 de febrero, en medio de cuestionamientos ciudadanos, procesos judiciales ya resueltos y molestias recientes por los cierres viales en el sector de Los Ceibos.

Según Álvarez, la obra continúa sin contratiempos mayores y superó los obstáculos legales que, aseguró, buscaban frenar su ejecución. Afirmó que el Municipio ganó las acciones judiciales planteadas y que esto permitió retomar el ritmo de los trabajos.

“Hubo cosas burdas, como la acción de protección por la obra de la avenida del Bombero planteada por algunos (meses atrás). El Municipio la ganó, se declaró la nulidad y pudimos avanzar”, dijo.

Batallas legales y retrasos en la obra

Álvarez reconoció que el proyecto enfrentó varios frentes jurídicos, pero sostuvo que algunos recursos fueron excesivos. Mencionó que incluso se intentó frenar la obra por temas relacionados con el Sercop.

“Hemos tenido algunas batallas jurídicas. Ya era muy foco que nos vengan a fregar, pero poner una acción por un tema del Sercop ya era demasiado”, mencionó.

El alcalde también recordó que la obra sufrió una paralización que provocó un retraso de más de 100 días, lo que afectó el inicio del segundo tramo del proyecto.

Avances y plazos anunciados

Pese a las molestias recientes provocadas por los cierres de más carriles -una medida que se realizó de forma temporal- en el sector, Álvarez defendió la decisión de acelerar los trabajos para cumplir con los plazos contractuales.

Cierres en la avenida del Bombero, que se extendieron hasta el 31 de enero, generaron quejas por experimentar más tráfico del habitual. Archivo

“La obra va muy bien para la gente de Los Ceibos. Estos últimos días han estado un poco molestos porque decidimos correr con el tiempo y terminar antes de que acabe el contrato”, explicó.

Indicó que el Municipio concluirá primero el tramo inicial y, de forma inmediata, iniciará el segundo.

En ese contexto, anunció que el primer tramo de la avenida del Bombero estaría listo la primera semana de junio, y aseguró que los trabajos en los cruces de Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez, en el norte de Guayaquil, avanzan de manera similar.

Qué dijo la Justicia sobre la obra

Las declaraciones del alcalde se producen luego de que el Tribunal Segundo de Garantías Penales negara, el pasado 2 de febrero, la acción de protección presentada por un grupo de ciudadanos que buscaba frenar la construcción de los pasos a desnivel en Los Ceibos.

En su resolución, el Tribunal señaló que no se evidenció una vulneración directa de derechos constitucionales que justificara la suspensión de la obra. Meses antes, también se había negado una medida cautelar que pretendía detener la construcción de las estructuras.

No obstante, el Tribunal dejó una advertencia al Municipio: mejorar los procesos de socialización y escuchar a la ciudadanía durante la ejecución del proyecto.

La construcción de los pasos a desnivel ha generado una fuerte discusión entre el Municipio y residentes de Los Ceibos, agrupados en la iniciativa Acción Los Ceibos, quienes han cuestionado el impacto ambiental y la necesidad de la obra.

Aunque Álvarez ha sostenido que el proyecto cumple con toda la normativa ambiental y fue socializado, especialistas en movilidad han cuestionado la prioridad que se da al transporte motorizado frente a otras alternativas de movilidad urbana.

