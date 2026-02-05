T.K. Carter muere a los 69 años: adiós a un rostro clave del cine y la TV

El ac tor T.K. Carter, recordado por su papel de Nauls en La Cosa (1982) falleció a los 69 años.

El actor Thomas Kent Carter, conocido profesionalmente como T.K. Carter, falleció a los 69 años. Su cuerpo fue hallado en su residencia de Duarte, California, según confirmó su representante, Tony Freeman, a The Hollywood Reporter. Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso, aunque se presume que se trataría de una muerte por causas naturales.

La noticia generó una ola de reacciones en la industria del entretenimiento, donde Carter fue reconocido como un intérprete versátil, con una trayectoria sostenida tanto en cine como en televisión durante más de cuatro décadas.

Un talento respetado en la industria

En un comunicado, Freeman describió a Carter como “un profesional consumado y un alma genuina”, destacando su capacidad para aportar humanidad, humor y verdad a cada uno de sus personajes. Un legado que, según su representante, seguirá inspirando a colegas y espectadores por igual.

Nacido en Nueva York, T.K. Carter inició su carrera artística como humorista antes de dar el salto a la actuación. Su debut televisivo se produjo en 1976 en la serie La mujer policía, película que marcó el inicio de una relación duradera con la pantalla chica.

De la televisión al cine de culto

Aunque nunca se alejó del medio televisivo -con apariciones en producciones como Punky Brewster, Jem, Buenos días, señorita Bliss, Sinbad o Todo el mundo odia a Chris-, fue en la década de los 80 cuando su carrera cinematográfica comenzó a consolidarse.

Participó en La presa de Walter Hill y en Doctor Detroit, pero su nombre quedó definitivamente ligado a un clásico del cine de terror y ciencia ficción: La cosa (1982), de John Carpenter. En el filme interpretó a Nauls, el cocinero de la base antártica asediada por una entidad alienígena, compartiendo pantalla con Kurt Russell en una historia que se convirtió en referente del género.

Una carrera diversa y constante

Tras ese éxito, Carter trabajó en títulos como El tren del infierno de Andrei Konchalovsky y protagonizó en 1987 la comedia Él es mi chica. En los años noventa amplió su registro al doblaje, prestando su voz a uno de los Monstars en Space Jam (1996), específicamente al personaje Nawt, que absorbe las habilidades del jugador Muggsy Bogues.

Su filmografía incluye otros títulos reconocidos, como Correrías de verano, Domino y Baadasssss!, película de Mario Van Peebles.

Esta última recrea el rodaje del influyente filme de blaxploitation dirigido por Melvin Van Peebles. Su último trabajo en cine fue The Way Back (2020), junto a Ben Affleck.

Reconocimiento crítico y legado

En televisión, uno de sus trabajos más elogiados fue su participación en la miniserie de HBO The Corner (2000), basada en la novela de David Simon y Ed Burns.

En ella se retrata la dura realidad de una familia atrapada por la pobreza y las drogas en Baltimore.

