Jamie Lee Curtis celebra 27 años sobria y recuerda al amigo que le salvó la vida

El proceso de sobriedad de Jamie Lee Curtis inició en 1999, cuando habló del tema con su esposo, Christopher Guest.

Jamie Lee Curtis celebró esta semana un hito profundamente personal: 27 años de sobriedad. Lo hizo con un mensaje cargado de gratitud, memoria y honestidad, en el que rindió homenaje a Richard Lewis, el actor y comediante que fue decisivo en el inicio de su proceso de recuperación y que falleció en febrero de 2024.

La reflexión, compartida con sus millones de seguidores en Instagram, se aleja del tono celebratorio tradicional y se instala en un terreno más íntimo, donde la amistad y la empatía adquieren un valor vital.

La actriz, ganadora del Oscar en 2023 por Todo a la vez en todas partes, recordó que el punto de partida de su sobriedad no fue un acto heroico, sino un gesto humano: pedir ayuda y encontrar a alguien dispuesto a escuchar.

El valor de tender la mano

Curtis relató que, hace casi tres décadas, atravesaba un momento de dolor y tristeza cuando decidió extender la mano. Al otro lado estaba Richard Lewis, un antiguo colega convertido en amigo, que comprendió exactamente lo que ella estaba viviendo.

Ese encuentro, explicó, cambió su vida. “El milagro de la sobriedad es que solo se necesita otra persona que entienda cómo te sientes”, escribió, subrayando la importancia de la conexión en los procesos de recuperación.

Una amistad que dejó huella

Más allá de haber compartido pantalla en la serie Cariño de papel (Anything But Love) emitida entre 1989 y 1992, Curtis y Lewis construyeron un vínculo que trascendió lo profesional.

En su emotivo mensaje, ella destaca que gracias a él conoció a muchas otras personas que, como ellos, luchaban contra la adicción y buscaban salir de lo que describió como una “prisión diaria”.

A lo largo de los años, ese entorno de apoyo se convirtió en una red de contención fundamental para su recuperación.

Abrirse para ayudar a otros

En su mensaje, la actriz también reflexionó sobre la importancia de hablar abiertamente de la adicción y la recuperación, incluso con desconocidos.

Dijo, entre otras cosas, sentirse honrada de compartir experiencias con personas que, en muchos casos, la comprenden mejor que quienes han estado a su lado toda la vida. Para Curtis, honrar a Lewis implica replicar su gesto: tender la mano a quienes lo necesitan y sostener la esperanza día a día.

Un legado que continúa

El homenaje concluyó con una mención a dos organizaciones dedicadas al tratamiento del abuso de sustancias, reforzando así su compromiso con la causa.

No es la primera vez que Curtis habla públicamente de su pasado con las adicciones.

De hecho, en entrevistas previas ha relatado cómo el consumo de opioides comenzó a finales de los años ochenta luego de una intervención médica y se prolongó durante una década marcada por el silencio y la negación.

Romper un ciclo familiar

La historia personal de la actriz también está atravesada por antecedentes familiares de adicción. Su padre, Tony Curtis, y su hermano Nicholas, fallecido por sobredosis, forman parte de un contexto que ella ha reconocido como determinante.

Decidirse por la sobriedad en 1999, el mismo día que habló del tema con su esposo Christopher Guest, fue para ella una forma de romper un patrón destructivo que afectó a varias generaciones.

