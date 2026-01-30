Catherine O’Hara muere a los 71 años, la mamá de Kevin de Mi pobre angelito

La actriz canadiense Catherine O’Hara, estrella de Mi pobre angelito y Schitt’s Creek, falleció a los 71 años

Catherine O’Hara, quien interpretó a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito', falleció el 30 de enero 2026, a los 71 años.

El mundo del cine y la televisión despide a Catherine O’Hara, una de las actrices más queridas y versátiles de la comedia contemporánea. La intérprete canadiense falleció el 30 de enero 2026, a los 71 años, según confirmó el medio estadounidense TMZ, que citó a fuentes cercanas a la familia. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

Reconocida por su capacidad para transitar con naturalidad entre el humor absurdo, la sátira elegante y la emotividad, O’Hara construyó una carrera sólida que la convirtió en una figura imprescindible del entretenimiento internacional.

La mamá de Kevin que conquistó al mundo

Para el gran público, Catherine O’Hara será siempre recordada como Kate McCallister, la madre de Kevin en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito. Su interpretación aportó calidez y humanidad a una de las sagas familiares más exitosas del cine, convirtiéndose en un referente indiscutible de la Navidad en la pantalla grande.

Aquel papel marcó un antes y un después en su popularidad global, aunque su trayectoria ya era ampliamente reconocida en el circuito de la comedia estadounidense y canadiense.

Moira Rose y la consagración televisiva

Décadas después, O’Hara alcanzó una nueva cima profesional con Schitt’s Creek, la serie que la presentó a una nueva generación de espectadores. Su inolvidable Moira Rose, excéntrica, sofisticada y profundamente humana, se transformó en un fenómeno cultural.

Gracias a este personaje, la actriz obtuvo en 2020 el premio Emmy, consolidando su estatus como una de las grandes damas de la comedia televisiva. A lo largo de los 80 episodios de la serie, su trabajo fue celebrado tanto por la crítica como por el público.

Una carrera marcada por la comedia inteligente

La filmografía de Catherine O’Hara incluye títulos emblemáticos como Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) y Beetlejuice, así como su reciente secuela Beetlejuice Beetlejuice. En estas producciones demostró su talento para el falso documental, un formato en el que se movía con maestría.

En 1982 ya había sido reconocida con un Emmy como guionista por su trabajo en SCTV Network 90, programa clave en el desarrollo de la comedia televisiva norteamericana.

Sus últimos proyectos y apariciones públicas

Uno de sus trabajos más recientes fue la serie de Apple TV+ The Studio, donde compartió créditos con Seth Rogen. Esta actuación le valió una nueva nominación al Emmy, confirmando que su talento seguía plenamente vigente.

La última aparición pública registrada de la actriz fue en febrero de 2024, cuando fue fotografiada en el aeropuerto LAX. En esa ocasión, respondió con humor y serenidad a preguntas sobre el papel por el que le gustaría ser recordada.

Vida personal y legado

Nacida y criada en Toronto, Catherine O’Hara fue la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

