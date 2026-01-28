Jorge Ponce y el legado del exbaterista de Tranzas que enluta a la música local

Jorge 'Yoyó' Ponce, primer baterista de Tranzas, falleció a los 55 años y deja un legado clave en el rock ecuatoriano

La música ecuatoriana atraviesa un momento de profundo pesar tras la confirmación del fallecimiento de Jorge 'Yoyó' Ponce, primer baterista de la emblemática banda Tranzas y una figura fundamental en los años de gestación del rock pop nacional.

El músico murió a los 55 años, dejando un legado que marcó a toda una generación y que hoy es recordado con respeto, gratitud y nostalgia por colegas, seguidores y amantes del género.

La noticia se conoció el lunes 26 de enero y fue confirmada por Douglas Bastidas, líder y fundador de Tranzas, quien despidió a su amigo a través de un emotivo mensaje en redes sociales. En sus palabras quedó reflejada no solo la cercanía personal, sino también el valor artístico de quien fue su compañero en los años más desafiantes y decisivos de la banda.

“Con mucho pesar me entero hoy del fallecimiento de nuestro primer baterista, hermano y compañero de mil batallas, nuestro tan querido Yoyó Ponce. Siempre has estado y estarás en mis recuerdos más felices. R.I.P.”, escribió Bastidas.

Los orígenes de Tranzas y una apuesta contracorriente

Jorge Ponce formó parte de la alineación original de Tranzas junto a Troi Alvarado en el bajo, Douglas Bastidas en la guitarra y David Rodríguez en la voz. Aquella formación emergió a finales de los años 80, en una época en la que el rock en español todavía luchaba por abrirse espacio en la industria musical ecuatoriana.

Los inicios no fueron sencillos. La banda enfrentó el rechazo de varios sellos discográficos, que consideraban que el género estaba “saturado”. Sin embargo, la perseverancia y la convicción artística de sus integrantes permitieron que Tranzas siguiera adelante y apostara por un sonido propio que terminaría conectando con el público.

Plástica, el tema que cambió el rumbo

Entre los momentos más decisivos en la historia del grupo se encuentra la masterización de los demos Qué dirán y Plástica, proceso en el que Jorge Ponce estuvo plenamente involucrado. Fue precisamente Plástica la canción que transformó el destino de Tranzas.

El tema alcanzó el primer lugar en las radios nacionales y se convirtió en un fenómeno musical, abriendo las puertas para que la banda fuera telonera del grupo español Mecano durante su histórico concierto en el Coliseo Cerrado de Guayaquil, en junio de 1987. Aquella presentación marcó un antes y un después en el rock ecuatoriano, consolidando a Tranzas como una referencia del género.

Los años fundacionales y el peso del legado

Ponce fue parte de los años más arriesgados y creativos del grupo, cuando cada paso implicaba romper esquemas y desafiar las reglas establecidas de la industria. Su aporte como baterista fue clave en la construcción del sonido inicial de Tranzas, un estilo que combinaba fuerza, sensibilidad y una identidad claramente local.

Aunque su paso por la banda no se extendió durante todas sus etapas, su nombre quedó ligado de forma permanente a los cimientos del proyecto musical y a la época en la que Tranzas comenzó a escribir su historia dentro del rock latinoamericano.

El camino personal tras su salida

En 1992, luego del éxito inicial y de haber sido parte de los hitos más importantes de la agrupación, Jorge Ponce decidió dejar Tranzas para emprender su carrera como solista. Su salida dio paso al ingreso del baterista Alfonso Vélez, quien continuó con la evolución de la banda en los años posteriores.

Aun así, el recuerdo de 'Yoyó' permaneció intacto entre sus compañeros y seguidores, como uno de los músicos que estuvo presente cuando todo estaba por construirse.

Una despedida que enluta al rock ecuatoriano

Según informó Douglas Bastidas a Ecuavisa.com, Jorge Ponce falleció a causa de una caída accidental ocurrida en su hogar, donde se encontraba bajo supervisión médica. El impacto le ocasionó complicaciones severas que terminaron por costarle la vida.

Sus restos fueron velados el mismo 26 de enero en el Cementerio Metropolitano, en la vía a la Costa. Para el martes 27 de enero se programó la misa de cuerpo presente, ceremonia en la que familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós.

La partida de Jorge 'Yoyó' Ponce deja un vacío profundo en la música local. Su legado, sin embargo, ayudó a construir cimientos importantes de la música nacional y queda en la memoria de una escena que, gracias a músicos como él, logró consolidarse y trascender.

