Arianna Mejía genera malestar en la farándula

Arianna Mejía siempre trata de estar en el ojo del huracán, de una u otra forma: con sus peleas con su pareja, Troi Alvarado; atacando a la exesposa del músico, Pamela Palacios, y a sus hijos; a la diseñadora María del Mar Proaño, y a quien se atraviese en su camino.

Aunque vive lejos, en Estados Unidos, ha aprovechado la inteligencia artificial para burlarse, insinuar relaciones e incomodar a talentos como Alejandra Jaramillo (quien supuestamente la persigue), Pamela Palacios, Gabriela Pazmiño de Bucaram, Michela Pincay, Mariela Viteri, Jimmy Jairala, Gabriela Pazmiño Yépez y Jomahira Ganchozo. La lista es bastante extensa.

Esto opinan en el medio

La comentarista de farándula Soraya Guerrero, señaló: “Ella, al igual que muchos que vemos la farándula que está hueso, aburrida, lo quiso hacer desde su cuenta con temas de controversia, con el sarcasmo que maneja, utilizando lo actual, que es la inteligencia artificial. Al público le gusta y le pide más en los comentarios. Dicen que los locos, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”.

El reportero de TC, Álex Matamoros, cree “que está buscando llamar la atención de la farándula, pero lo que no sabe es que está cometiendo un error, porque para chiste uno o dos post. Además, está tocando algunos temas que son delicados y, como está lejos, cree que está libre de cualquier responsabilidad.

Ataca a Alejandra Jaramillo y se está pasando. Ella no se mete con nadie y la está molestando. Pienso que no le va a responder para nada, porque la presentadora vive su mejor momento. Creo que, si llegara a responder, se perjudica”.

Mientras que el reportero Guillermo Carrillo (quien desde la próxima semana será parte de Los Hackers) opina: “Todos conocemos a Arianna Mejía; sabemos que tiene una forma particular de decir las cosas. Y aunque todo ha sido a través de la IA, creo que en esta ocasión se le está pasando la mano. Como está en Estados Unidos, es más fácil ver el mundo arder desde allá. Arianna siempre ha sido así: le ha gustado llamar la atención, que se hable de ella, y ahora lo hace teniendo a todo el mundo pendiente de su cuenta de Instagram para ver cuál será su siguiente publicación. Pero sí considero que debería frenar.

Y aunque muchos dicen que necesita ayuda psicológica, pienso que Arianna solo se quiere divertir y lo hace en sus redes sociales. Sin embargo, debería tomar en cuenta que no todos están dispuestos a dejarlo pasar y hacer como si nada. Según he visto en diferentes páginas, Alejandra Jaramillo estaría pensando en iniciar un proceso en su contra. Cuidado termina perdiendo en su propio juego".

Para Stalin Ramos, ella es “una vaga sin oficio que ve en la IA la manera perfecta para mostrar su necesidad de ser protagonista de polémicas. Por su edad y la mediana exposición que tuvo en el mundo del entretenimiento, no puede poseer información, chismes de personajes de la farándula que ni los periodistas serios y con años de trayectoria han tenido acceso, y peor aún, se han atrevido a publicar, por no hacerse eco de rumores de pasillo sin pruebas para ser considerados una verdad. Lo peor es que no exista en su entorno alguien que le explique que no debe dejarse manipular por terceros”.

Jomahira Ganchozo. Cortesía

Una de las 'salpicadas'

La comunicadora Jomahira Ganchozo es una de las salpicadas, ya que Arianna se ha metido con su sexualidad. “Todo depende de su estado emocional; está en su cuarto de hora. A lo mejor se quiere divertir con la gente. Está sacando cosas fuera de contexto. Me lo tomo con humor, es irrelevante. Todo el mundo sabe que no está bien. Hay algunos a los que les molesta”.

