La Banda Sinfónica prepara un repertorio de película

35 músicos interpretarán una decena de piezas relacionadas al séptimo arte en la Loma Grande, el viernes

Bajo la dirección del maestro Edison Gualotuña, 35 músicos conforman la Banda Sinfónica que crecerá este año.

Para el inicio de su temporada de este año, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito – BSMQ presenta el concierto ‘Cine Sinfónico’, en la sede de sus ensayos, el Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara.

Este evento será el viernes, 30 de enero desde las 19:00. El acceso es libre, sin descarga de pases y hasta agotar aforo. El auditorio tiene capacidad para 200 espectadores y está ubicado en las calles Vicente Rocafuerte E3-215 y Chavez Quito, de La Loma Grande.

Las bandas sonoras más recordadas del cine infantil y de aventuras serán interpretadas por los 35 músicos de la BSMQ, que dirige el maestro Edison Gualotuña.

El concierto, pensado para toda la familia, tendrá en su repertorio a una “selección que nace desde lo musical. Muchas bandas sonoras están pensadas justamente para un sonido amplio, brillante y muy expresivo”, explicó Gualotuña al remarcar la “enorme ventaja” que para su ejecución tienen los instrumentistas.

“Los metales, los vientos y la percusión permiten recrear con mucha fidelidad esos colores sonoros tan potentes que uno escucha en el cine –señaló el director– (...) La Banda puede mostrar toda su versatilidad tímbrica: desde momentos épicos y heroicos, como ‘Superman’ o ‘Star Wars’, hasta pasajes más íntimos y atmosféricos como ‘Harry Potter’ o ‘Avatar’”.

En el repertorio estarán obras como “A Disney Spectacular”, del compositor John Moss (1948–2010); “Jurassic Park”, de John Williams (1932), con arreglos de Paul Lavender (1951); o, “Piratas del Caribe”, de Klaus Badelt (1967), con arreglos de John Wasson (1956).

Como parte de los ‘Encuentros con la comunidad’, el Ensamble de Guitarras de Quito y la mezzosoprano llegarán a dos barrios del norte de Quito en febrero. Ana Lucía Zapata Díaz

Canto y madera

Este jueves, 29 de enero, la mezzosoprano Andrea Cóndor, que conforma la Escuela Lírica, también dará inicio a la serie de conciertos con el Ensamble de Guitarras de Quito llamado ‘Canto y Madera’.

La primera jornada será la del concierto ‘Acordes de nuestra tierra’, en la Sala de recitales de la Casa de la Música (Valderrama N32- 307 y Mariana de Jesús), desde las 19:30. Cada entrada tiene un precio de $15.

Este tributo a la música latinoamericana se realizará bajo la dirección musical de Javier Santín y Juan Carlos Fierro. El repertorio incluye obras de Heitor Villalobos, Pedro Morales, Chabuca Granda o Violeta Parra.

Desde las 18:00 del miércoles 3 y jueves 4 de febrero el ensamble ‘Canto y Madera’ tendrá presentaciones en las Casas Somos de San Marcos (Javier Gutiérrez N35-95 y Junín) y Roldós – Pisullí (Oe12C y N83A), respectivamente, en el marco del programa ‘Encuentros con la Comunidad’, que llevan a cabo los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Estos dos últimos eventos serán de acceso libre.

