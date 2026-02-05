Reportan posible amenaza de bomba frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil

La mañana de este jueves 5 de febrero se registró una nueva alerta que generó tensión en el norte de la urbe. La posible presencia de un artefacto explosivo movilizó la atención de quienes se encontraban en los alrededores de la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, una de las zonas de mayor tránsito de personas en la ciudad.

RELACIONADAS La vía Daule fue cerrada por supuesta bomba en la Penitenciaría del Litoral

Esto es lo que se sabe de la presunta amenaza de bomba

De acuerdo con reportes difundidos por testigos, un vehículo habría circulado por el sector con un objeto sospechoso en su balde.

La versión preliminar apunta a que el conductor de una camioneta habría sido interceptado a la altura de la Atarazana por un automóvil negro sin placas. De ese vehículo descendieron varios sujetos que, según su relato, colocaron un bulto en la parte posterior del automotor antes de retirarse del sitio.

Fernando Cornejo: El 73 % de alertas de Segura EP no son atendidas por el ECU911 Leer más

Ante el temor de que se tratara de un explosivo, el conductor se dirigió hacia una estación de servicio cercana, donde alertó sobre lo ocurrido. La situación generó preocupación entre ciudadanos que se encontraban en la zona, especialmente por tratarse de un punto estratégico de transporte interprovincial y urbano.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallando la naturaleza del objeto reportado ni confirmando si existió o no un riesgo real.

El miedo es generalizado en la ciudadanía

La percepción de inseguridad en Guayaquil continúa marcando la vida cotidiana de sus habitantes. En una ciudad donde los hechos violentos y las alertas por posibles explosivos se han vuelto cada vez más frecuentes, el temor ciudadano se reactiva ante cualquier incidente que sugiera un nuevo riesgo.

La falta de información inmediata incrementó la incertidumbre entre los residentes, en un contexto en el que la población ya se encuentra sensibilizada por los constantes episodios de violencia que afectan a distintos sectores de Guayaquil.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde decenas de usuarios expresaron su preocupación y cuestionaron las condiciones de seguridad en la ciudad. Para muchos, este tipo de alertas reflejan el clima de miedo que persiste en la urbe y la necesidad de respuestas oportunas y claras por parte de las instituciones encargadas de la seguridad.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ