Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

supuesta bomba Penintenciaria
La vía a Daule fue cerrada por la amenaza de bomba en la Penitenciaria del Litoral.Carlos Klinger

La vía Daule fue cerrada por supuesta bomba en la Penitenciaría del Litoral

El hecho se registró la noche de este jueves 15 de enero. Entérate los detalles de lo sucedido

La presencia de un supuesto artefacto explosivo en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas no. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, fue alertada en la noche de este jueves 15 de enero.

RELACIONADAS

De acuerdo con las declaraciones del coronel Jorge Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, esta alarma fue comunicada a las unidades policiales cerca de las 19:00 y en ella se mencionaba que una persona, de la que se desconocía la identidad, había dejado una maleta en los alrededores del complejo penitenciario.

“Se iniciaron los protocolos del caso, se procedió a cerrar la vía (a Daule) y se convocó al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que realizó una detonación controlada”, detalló el oficial. Al iniciar la explosión segura del paquete sospechoso, las unidades especiales verificaron que no se trataba de ningún objeto peligroso.

El coronel Rodríguez insistió que la alerta, que fue transmitida desde el servicio de emergencias ECU-911, especificaba que una persona había abandonado el pequeño equipaje y desaparecido del sitio. “Allí solo se encontraron enseres de esta persona que no ha sido identificada aún”, refirió.

penintenciaria del litoral
Hubo amenaza de bomba en la penitenciaria del Litoral.Carlos Klinger

Él no aclaró si esta alerta podría representar algún peligro; no obstante, siguieron lo recomendado para estos casos, es decir, la detonación controlada.

Cierre de la vía Daule

Por otro lado, la vía a Daule fue inhabilitada por más de 60 minutos, por lo que los vehículos que transitaban por la avenida quedaron detenidos a más de 500 metros del recinto carcelario. Este congestionamiento vehicular alcanzaba filas de más de dos kilómetros.

RELACIONADAS

Cerca de las 20:20, las unidades policiales culminaron los trabajos en la zona de la Penitenciaría y el tránsito volvió a fluir. Al cierre de esta nota periodística, la situación en los alrededores de la cárcel había vuelto a la normalidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reencuentro de exalumnos del Colegio Nuevo Mundo luego de 25 años

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 16 de enero de 2026

  3. La vía Daule fue cerrada por supuesta bomba en la Penitenciaría del Litoral

  4. Fiscal del caso Villavicencio refuta a la jueza Ayala y le pide aclaraciones

  5. El correísmo se prepara para su gran simulacro democrático

LO MÁS VISTO

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. Las alineaciones de Racing de Santander vs Barcelona por Copa del Rey 2025-26

  3. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  4. Racing de Santander vs Barcelona: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa del Rey

  5. Nuevas centrales en Guayaquil, Manta y Esmeraldas cubrirán los 260 MW de Pascuales

Te recomendamos