La vía Daule fue cerrada por supuesta bomba en la Penitenciaría del Litoral

El hecho se registró la noche de este jueves 15 de enero. Entérate los detalles de lo sucedido

La vía a Daule fue cerrada por la amenaza de bomba en la Penitenciaria del Litoral.

La presencia de un supuesto artefacto explosivo en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas no. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, fue alertada en la noche de este jueves 15 de enero.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Jorge Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, esta alarma fue comunicada a las unidades policiales cerca de las 19:00 y en ella se mencionaba que una persona, de la que se desconocía la identidad, había dejado una maleta en los alrededores del complejo penitenciario.

“Se iniciaron los protocolos del caso, se procedió a cerrar la vía (a Daule) y se convocó al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que realizó una detonación controlada”, detalló el oficial. Al iniciar la explosión segura del paquete sospechoso, las unidades especiales verificaron que no se trataba de ningún objeto peligroso.

El coronel Rodríguez insistió que la alerta, que fue transmitida desde el servicio de emergencias ECU-911, especificaba que una persona había abandonado el pequeño equipaje y desaparecido del sitio. “Allí solo se encontraron enseres de esta persona que no ha sido identificada aún”, refirió.

Hubo amenaza de bomba en la penitenciaria del Litoral. Carlos Klinger

Él no aclaró si esta alerta podría representar algún peligro; no obstante, siguieron lo recomendado para estos casos, es decir, la detonación controlada.

Cierre de la vía Daule

Por otro lado, la vía a Daule fue inhabilitada por más de 60 minutos, por lo que los vehículos que transitaban por la avenida quedaron detenidos a más de 500 metros del recinto carcelario. Este congestionamiento vehicular alcanzaba filas de más de dos kilómetros.

Cerca de las 20:20, las unidades policiales culminaron los trabajos en la zona de la Penitenciaría y el tránsito volvió a fluir. Al cierre de esta nota periodística, la situación en los alrededores de la cárcel había vuelto a la normalidad.

