El sistema penitenciario volvió a movilizarse con un nuevo operativo de reubicación.
Traslado de presos en Ecuador: operativo nocturno mueve a más de 180 reos

Los cambios respondieron a necesidades de descongestión y ajustes de seguridad internos

La madrugada de este jueves 15 de enero de 2026, el sistema penitenciario ecuatoriano volvió a movilizarse con un nuevo operativo de reubicación de personas privadas de libertad (PPL). El procedimiento, ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), incluyó el traslado simultáneo de internos desde centros penitenciarios de Cañar y El Oro hacia cárceles de Azuay, Manabí y Chimborazo.

El operativo movilizó en total a 184 personas privadas de libertad, distribuidas en tres rutas principales. Desde el CPL Cañar N.º 1, un convoy trasladó a 81 PPL hacia el CPL Azuay N.º 1, también conocido como la cárcel de Turi, en Cuenca. La medida forma parte de un proceso de reorganización penitenciaria que busca redistribuir la población carcelaria en centros con mayor capacidad operativa.

De forma paralela, desde el CPL El Oro N.º 2, ubicado en Machala, las autoridades desplazaron a 71 PPL hacia el Centro de Rehabilitación Social Manabí N.º 2, en la ciudad de Portoviejo, y a 32 PPL hacia el CPL Chimborazo N.º 3, en Riobamba. Estas dos rutas respondieron a necesidades de descongestión y ajustes de seguridad internos tras recientes incidentes registrados en la región.

Un dispositivo de seguridad conjunto

El operativo se ejecutó bajo un despliegue de seguridad reforzado, que incluyó la presencia de unidades tácticas de la Policía Nacional, efectivos de las Fuerzas Armadas y personal especializado del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Estos equipos escoltaron los buses de traslado y mantuvieron controles a lo largo de las rutas para evitar fugas o incidentes durante el recorrido.

Este tipo de operativos se ha vuelto más frecuente en los últimos meses, en un contexto de reorganización permanente del sistema penitenciario por contener la violencia interna atribuida a disputas entre estructuras delictivas.

Un sistema penitenciario bajo presión

La decisión de redistribuir internos responde a las necesidades de un sistema carcelario que enfrenta hacinamiento, presencia de grupos criminales y recurrentes episodios de violencia. En días recientes, las autoridades realizaron intervenciones en otros centros del país, como la cárcel de Pichincha N.º 1, donde fueron hallados objetos ilícitos y hasta una celda acondicionada como “minisuite”, evidenciando la existencia de espacios controlados por internos

