La CIDH exigió al Ecuador tomar medidas respecto a las muertes en la Penitenciaría del Litoral.archivo cortesía

CIDH exige medidas urgentes a Ecuador por muertes en la Penitenciaría del Litoral

La CIDH otorgó medidas cautelares a internos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento contundente contra el Estado ecuatoriano, exigiendo la adopción de medidas urgentes y efectivas para frenar las muertes registradas en la Penitenciaría del Litoral, el mayor centro carcelario del país, ubicado en Guayaquil.

En los últimos meses, se han reportado fallecimientos presuntamente vinculados a tuberculosis, lo que ha encendido las alarmas de familiares, organizaciones de derechos humanos y autoridades internacionales. La CIDH determinó que los internos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos fundamentales, vida, integridad personal y salud, en riesgo de daño irreparable.

El organismo regional, integrado por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, conocido como Penitenciaría del Litoral.

Hacinamiento, insalubridad y falta de atención médica

La CIDH subrayó que las condiciones actuales del penal son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Entre los problemas más graves se destacan:

  • Hacinamiento extremo, que dificulta la convivencia y el control sanitario.
  • Deficiencias estructurales en las instalaciones, con espacios deteriorados y sin mantenimiento adecuado.
  • Acceso insuficiente a atención médica especializada.
  • Desnutrición y limitaciones en el suministro de agua potable.
  • Incremento sostenido de muertes, sin información estatal desagregada sobre las causas.
Quince personas privadas de la libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral.
Quince personas privadas de la libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral.Cortesía

Familiares de los reclusos han denunciado que la falta de atención médica oportuna y la ausencia de protocolos de prevención han convertido a la Penitenciaría en un foco de riesgo sanitario. La tuberculosis, enfermedad que requiere tratamiento prolongado y seguimiento especializado, se ha propagado en condiciones de hacinamiento y escasa ventilación.

Exigencias y próximos pasos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado ecuatoriano debe garantizar de manera inmediata el acceso a atención médica adecuada y especializada para los internos afectados, implementar medidas de prevención y control sanitario frente a la tuberculosis y otras enfermedades, asegurar el suministro suficiente de agua potable y una alimentación balanceada, así como realizar una revisión estructural de las condiciones de habitabilidad en el penal para garantizar un entorno digno y seguro.

Cárcel Turi en Cuenca.

Varios privados de la libertad muertos en cárceles de Ecuador

El Estado ecuatoriano, por su parte, deberá responder formalmente a la CIDH y demostrar avances en la aplicación de las medidas. La falta de cumplimiento podría derivar en mayores presiones internacionales.

Una crisis que trasciende las cárceles

La situación en la Penitenciaría del Litoral refleja un problema estructural en el sistema penitenciario ecuatoriano. En los últimos años, las cárceles del país han sido escenario de masacres, motines y crisis sanitarias, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma integral.

La CIDH recordó que la privación de libertad no puede implicar la pérdida de derechos básicos y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras.

