Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cárcel Turi en Cuenca.
Cárcel Turi en Cuenca.Archivo

Varios privados de la libertad muertos en cárceles de Ecuador

En tres centros penitenciaros se registraron muertes de reos

La noche del sábado 1 de noviembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que 12 privados de libertad perdieron la vida en varias cárceles del país. 

Según los detalles proporcionados por el SNAI, los fallecimientos se registraron en tres centros penitenciarios de Ecuador:

  • 6 muertos en la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil
  • 4 muertos en la Cárcel de Turi, Cuenca
  • 2 muertos en la Cárcel de Esmeraldas, Esmeraldas
Ciudadano lituano detenido en Guayaquil

Drogas en Guayaquil: Capturan a lituano buscado por Interpol por narcotráfico

Leer más
RELACIONADAS

Las autoridades competentes están realizando los peritajes y procedimientos necesarios para determinar las causas médicas específicas de estos decesos. Sin embargo, se ha confirmado que los fallecimientos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, se debieron a causas naturales.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar si hay algún otro factor involucrado en las muertes.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pelé y Maradona, homenajeados en un altar de muertos mundialista en México

  2. Racismo y plurinacionalidad Ecuador: conversación que sociedad ya no puede posponer

  3. Varios privados de la libertad muertos en cárceles de Ecuador

  4. Tradiciones en Playas: Así se prepara la Mesa para el Muerto en noviembre

  5. Cementerio Patrimonial de Guayaquil: un museo al aire libre lleno de historia

LO MÁS VISTO

  1. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  2. La noche del colapso: Samborondón paralizado por completo

  3. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  4. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  5. Telefónica vende Movistar y Tuenti Ecuador: ¿Qué cambia para usuarios y mercado?

Te recomendamos