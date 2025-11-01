Varios privados de la libertad muertos en cárceles de Ecuador

La noche del sábado 1 de noviembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que 12 privados de libertad perdieron la vida en varias cárceles del país.

Según los detalles proporcionados por el SNAI, los fallecimientos se registraron en tres centros penitenciarios de Ecuador:

6 muertos en la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil

4 muertos en la Cárcel de Turi, Cuenca

2 muertos en la Cárcel de Esmeraldas, Esmeraldas

Las autoridades competentes están realizando los peritajes y procedimientos necesarios para determinar las causas médicas específicas de estos decesos. Sin embargo, se ha confirmado que los fallecimientos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, se debieron a causas naturales.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar si hay algún otro factor involucrado en las muertes.

