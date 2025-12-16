Expreso
13 personas privadas de libertad fueron trasladadas por seguridad.
13 personas privadas de libertad fueron trasladadas por seguridad.Cortesía

Trasladan a 13 reos por seguridad para su reubicación en la Cárcel del Encuentro

El traslado busca fortalecer la seguridad en el sistema carcelario

La mañana de este martes 16 de diciembre, efectivos del Ejército Ecuatoriano participaron en un operativo de seguridad para el traslado de personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de Libertad El Oro N.° 1 hacia la ciudad de Guayaquil. La movilización se realizó en coordinación con otras entidades de seguridad del Estado como parte de un proceso logístico previo a la reubicación definitiva de los reclusos.

Según la información oficial, 13 personas privadas de libertad fueron trasladadas en un convoy conformado por unidades militares y policiales hasta el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, donde permanecerán de manera temporal. Posteriormente, se tiene previsto que el grupo sea llevado a la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena, como parte de un proceso de redistribución penitenciaria.

El Ejército destacó que estas acciones buscan apoyar los esfuerzos institucionales destinados a fortalecer la seguridad en el sistema carcelario, un eje estratégico para reducir riesgos operativos y garantizar el orden durante los traslados. 

Las operaciones de control en los centros penitenciarios de la frontera norte del país.
Las operaciones de control en los centros penitenciarios de la frontera norte del país.Cortesía

Otros cambios en las cárceles de Carchi, Imbabura y Esmeraldas

El Ejército Ecuatoriano, a través de la Brigada de Infantería N.º 31 Andes, realizó operaciones de control en los centros penitenciarios de la frontera norte del país. Las acciones se ejecutaron en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, en el marco de operativos orientados a reforzar la seguridad del sistema penitenciario. 

Los procedimientos buscaron mantener el orden y la disciplina en los centros de rehabilitación social, así como fortalecer los controles durante el traslado de personas privadas de libertad, con el objetivo de reducir riesgos y cumplir los protocolos establecidos.

En una primera fase, los internos fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Posteriormente, la mayoría será reubicada en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena, como parte del proceso de reorganización de la población penitenciaria.

