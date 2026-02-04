Transporte al aeropuerto de Quito: otra cooperativa conecta Tumbaco con el Metro

Los buses ingresan a la estación en la Río Coca, en el norte de Quito.

Otra cooperativa de transporte público puso en marcha una ruta de buses que conecta el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, con la estación El Labrador del Metro de Quito, en el norte de la ciudad. La implementación busca mejorar la movilidad de los usuarios y fortalecer la interconexión del sistema de transporte público.

El recorrido inicia en la terminal aérea y atraviesa las parroquias de Puembo, Tumbaco y Cumbayá. Posteriormente, los buses ingresan a la estación Río Coca y culminan su trayecto en la estación multimodal El Labrador, donde los pasajeros pueden enlazarse con el Metro de Quito, el trole y tambuién la Ecovía.

Según informaron los operadores, la conexión tiene como objetivo facilitar los traslados desde el aeropuerto hacia el sistema metropolitano, ofreciendo una alternativa más accesible y directa para quienes utilizan transporte público.

Horarios de operación

Los horarios de operación de esta ruta son de lunes a viernes, de 04:45 a 22:00; los sábados, de 05:00 a 23:00; y los domingos y feriados, de 06:00 a 20:00. El intervalo entre cada unidad es de 20 a 25 minutos.

El servicio es operado por las cooperativas Reina del Quinche, Puembo y Yaruquí, siendo Reina del Quinche la más reciente en habilitar este recorrido.

La cooperativa Reina del Quinche señaló que la implementación de esta ruta responde a la necesidad de brindar un servicio más eficiente y de fortalecer el transporte público, especialmente en un punto estratégico como el aeropuerto de Quito.

Traslado al aeropuerto desde el norte y sur

A esta opción se suman otras rutas complementarias que conectan la terminal aérea con distintos puntos de la ciudad. Desde la terminal Quitumbe, en el sur de Quito, el servicio opera de lunes a domingo y feriados, de 05:00 a 22:00, con una frecuencia de 10 a 15 minutos.

En tanto, desde la terminal Carcelén, en el norte de la ciudad, los buses circulan de lunes a sábado de 05:30 a 21:20, y los domingos y feriados de 06:00 a 20:20, con intervalos de 12 a 15 minutos. En esta ruta operan las cooperativas Calderón, Guadalajara, Flota Pichincha, Kinara, Llano Grande, San Juan y Semgyllfor.

