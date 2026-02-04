Un camión se impactó contra un poste y muro de contención en la Ruta Viva

La Empresa Eléctrica de Quito evalúo los daños en la zona

El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del sector de Santa Rosa de Cumbayá.

La mañana de este 4 de febrero de 2026 se registró un siniestro de tránsito en la intersección de la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Santa Rosa de Cumbayá, en el nororiente de Quito.

Te invitamos a leer: Ordenanza sobre La Mariscal está lista: ¿qué se propone y qué dicen los vecinos?

El incidente fue reportado al ECU 911 e involucró a un camión que se chocó contra un poste y un muro de contención.

Lluvias intensas en Quito provocaron la caída de 265 árboles Leer más

Desde la sala operativa de la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), quienes se movilizaron al sitio para evaluar los daños y garantizar la seguridad en la zona.

A pesar del impacto, el ECU 911 informó que la vía se encuentra habilitada al tránsito vehicular. No obstante, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución mientras continúan las labores correspondientes.

Otro siniestro en Quito

Este no fue el único hecho registrado en la capital. Otro siniestro ocurrió en el sector de El Teleférico, sobre la avenida Mariscal Sucre, donde se cerró el carril izquierdo en sentido oriente–occidente para atender la emergencia.

Un día antes, en la misma Ruta Viva, a la altura del kilómetro 2, se produjo otro accidente de tránsito que también involucró a un camión.

Según la AMT, el siniestro se originó por la pérdida de carril de circulación, lo que provocó el volcamiento del vehículo y dejó como saldo una persona herida.

La AMT recordó que en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar rige una restricción vehicular para el transporte pesado. Sin embargo, aclaró que en el caso del siniestro ocurrido el martes, dicha medida no aplicaba para el tipo de vehículo involucrado.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a conducir con responsabilidad para evitar nuevos siniestros en estas vías de alto flujo vehicular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!